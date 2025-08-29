Tân sinh viên cấp tập tìm phòng trọ

Linh từ Quảng Ninh lên Hà Nội từ 4h để kịp nhập học, đội mưa cả trưa đi tìm nhà trọ vì sợ hết phòng, tăng giá.

Nguyễn Thị Linh cùng mẹ đến nhập học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng 26/8. Nữ sinh cho hay mùa tuyển sinh đại học năm nay có nhiều thay đổi nên chưa xác định được sẽ thuê phòng trọ ở đâu, đành đợi có kết quả chắc chắn.

Linh kể đã "lục tung" các hội nhóm trên Facebook để tìm kiếm thông tin, với tiêu chí phòng sạch, thoáng, tường không ẩm mốc, giá chừng 3-4 triệu đồng một tháng và có thể ở ghép. Song, phần lớn phòng ở phường Thanh Xuân, gần trường, có giá từ 5 triệu một tháng (chưa kể điện, nước) trở lên. Mức này vượt quá khả năng của gia đình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, Hà Nội có mưa lớn, các tuyến đường ngập sâu nhưng khi hoàn thành thủ tục nhập học xong lúc 10h, mẹ con Linh nhịn ăn trưa, lội nước đi xem nhà.

"Thời tiết như này mới kiểm tra được phòng có bị dột hay khu đó ngập không. Nếu không nhanh chân sẽ hết phòng mất", Linh nói.

Linh và mẹ lội nước ngập đi tìm phòng trọ quanh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hôm 26/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Lan Ngọc cũng đi Hà Nội từ sớm 25/8, sau khi biết trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mùng 3/9 mới nhập học nhưng lo tăng giá, Ngọc quyết định lên đường, nhờ người quen dẫn đi tìm nhà.

Em cho hay đã tìm hiểu, biết khu vực Cầu Giấy tập trung nhiều đại học, nhu cầu lớn, phòng hết nhanh. Xem từ chung cư mini đến dãy trọ, cả trong ngõ và gần đường nhưng Ngọc không chốt được phòng nào. Cái thì diện tích nhỏ, chỗ yêu cầu thời gian ra vào nghiêm ngặt, còn có nơi không có chỗ để xe điện.

Theo Ngọc, với phòng khoảng 10 m2, chỉ đủ kê giường và tủ, giá thấp nhất cũng 4 triệu đồng một tháng. Những chung cư mini quanh trường đều có giá từ 5 triệu một phòng trở lên. Nếu ở hai người, giá sẽ là 5,5 triệu đồng, thêm điện, nước khoảng 6 triệu đồng một tháng.

"Ở hai người thì chia ra khoảng 3 triệu đồng nhưng diện tích bé cũng khá bất tiện. Phòng rẻ hơn thì lại xập xệ và không an toàn", Ngọc kể, cho biết đành về, vài hôm nữa lại lên tìm.

Đặng Thanh Nga ở Bắc Ninh cũng sốt ruột. Tuần này có lịch làm ca đêm ở khu công nghiệp, nữ sinh tranh thủ ra Hà Nội tìm phòng, dù 15/9 mới nhập học. Tìm quanh khu Xuân La, quận Tây Hồ (cũ), Nga thấy chỗ ở hoặc thiếu tiện nghi, chật, hoặc xa trường hoặc trong ngõ sâu.

Tất cả đại học công bố điểm chuẩn vào cuối tuần trước. Nhiều trường ở Hà Nội đã đón tân sinh viên nhập học trực tiếp, số ít vào đầu tháng 9. Các thí sinh hối hả kiếm nhà trọ, với mong muốn sớm tìm được phòng hợp lý.

Anh Đào Duy Tân, Giám đốc điều hành ứng dụng tìm phòng trọ Rencity, cho biết một tuần gần đây, lượng tân sinh viên tìm phòng mỗi ngày trên ứng dụng xấp xỉ 300 lượt. Ở các kênh khác như Facebook, Zalo, điện thoại, con số khoảng 600 lượt mỗi ngày. So với ngày thường, tần suất tăng hơn 5 lần.

"Đây là xu hướng lặp lại hàng năm, khi bước vào giai đoạn nhập học", anh Tân nói.

Điểm khác biệt là mọi năm, cao điểm rơi vào cả tháng 8 và 9, trước cả khi sinh viên nhập học. Nhưng năm nay, lịch tuyển sinh, báo đỗ ở nhiều trường muộn hơn, nên lượng tìm kiếm dồn vào cuối tháng 8.

Hiện Rencity hợp tác với hơn 2.000 chủ nhà với số lượng phòng khoảng 40.000, tập trung nhiều ở khu vực Tân Triều - Triều Khúc, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm, Kim Giang - Vũ Tông Phan. Giá phòng đa dạng, từ dưới 2,5 triệu đến trên 6 triệu đồng mỗi tháng, tùy diện tích, tiện nghi.

Anh Tân cho hay khoảng 98% số phòng trong phân khúc dưới 3,5 triệu đã kín. Tầm 93% các phòng trên 3,5 triệu đồng cũng đã có người thuê.

"Tỷ lệ cho thuê đang tăng nhanh mỗi giờ", anh Tân nói, cho hay so với năm ngoái, giá phòng trung bình tăng khoảng 5-8%.

Anh Thiều Thành Tiến, quản lý hệ thống phòng trọ T&H Land, có hơn 100 phòng chủ yếu ở khu vực Nam và Bắc Từ Liêm (cũ), với giá 2,5-3 triệu đồng một tháng. Theo anh, giá thuê sẽ tùy từng khu vực. So với khu Cầu Giấy, nhà ở đây thường có giá "mềm" và ổn định hơn.

"90% số phòng đã được lấp đầy", anh Tiến cho hay.

Anh Tân và anh Tiến nhận thấy tân sinh viên thường tìm phòng qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Do chưa quen đường sá và để yên tâm hơn, các em thường nhờ người quen đến xem trực tiếp cùng rồi mới đặt cọc, đóng tiền. Tiêu chí chung là chỗ ở gần trường hoặc gần điểm xe buýt, gần chợ và có sẵn đồ đạc cơ bản.

Do nhu cầu thuê tăng nhanh trong thời gian ngắn, nên việc chưa thuê được phòng khá phổ biến.

Sau cả buổi tìm phòng mà chưa được, Ngọc chuyển hướng thuê hẳn một căn chung cư ba phòng ngủ, rộng khoảng 100 m2, với giá 15 triệu đồng. Em ở một phòng, hai phòng còn lại tìm 2-3 người ở ghép.

"Tính ra tiền thuê cũng bằng nhau nhưng thuê cả căn như này vừa tiện nghi, sạch sẽ lại an ninh", Ngọc nói, cho biết chung cư cách trường 2 km nên thời gian đầu, sẽ đi xe buýt, sau đó mang xe máy ở quê lên.

Còn Nga, sau hai ngày lòng vòng đã tìm được một căn chung cư mini rộng 25 m2, với giá 4,8 triệu đồng một tháng.

"Phòng có máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, tủ quần áo, bàn học, bếp từ, bồn rửa lại chỉ đi cách trường 1 km. Em đã đặt cọc tiền nhà một tháng để giữ chỗ", Nga kể.

Nữ sinh nói chốt phòng sớm và chấp nhận mất khoảng một tháng tiền thuê mà không ở, bởi nhận định tìm được phòng ưng ý, giá tốt vào tháng 9, khi sinh viên ồ ạt đổ về Hà Nội, sẽ khó khăn hơn.

Cả nước có gần 2,1 triệu sinh viên, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP HCM. Số tân sinh viên đại học hàng năm khoảng 600.000. Tuy nhiên, phần lớn ký túc xá ở hai thành phố lớn đều không đáp ứng được chỗ ở.

Một phòng trọ sẵn giường, tủ quần áo, bình nóng lạnh có giá thuê 2,5-3 triệu đồng một tháng. Ảnh: Thiều Thành Tiến

TS Vũ Văn Hải, Phó trưởng phòng Đào tạo và Người học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định nhu cầu phòng trọ của tân sinh viên rất cao song ký túc xá của các trường chỉ có thể đáp ứng được vài chục phần trăm.

Ông cho biết trường hiện có khoảng 300-400 chỗ ở, còn lại sinh viên thuê trọ ngoài. Sau khi nhập học một tháng, các em phải cập nhật địa chỉ chỗ ở để trường phối hợp với địa phương quản lý.

Để tránh bị lừa, ông Hải khuyên sinh viên tìm những chủ trọ có thông tin minh bạch, nơi ở đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

"Khi xem phòng và ký hợp đồng, các em phải kiểm tra các điều khoản rõ ràng; tiền cọc, điện, nước... để tránh các phát sinh", ông nói.

Hai mẹ con Linh cuối cùng cũng chốt được một phòng cách trường tầm 500 m, đi bộ đi học mất 10 phút. Khu trọ nhỏ, có 5 tầng, mỗi tầng một phòng. Khu vực này thuận tiện đi lại, có nhiều hàng ăn và không bị ngập nặng.

Chủ nhà đồng ý cho nữ sinh ở ghép ba người, với giá 4 triệu đồng một tháng, đặt cọc một năm. Linh cho biết đã tìm được người ghép cùng, tính ra mỗi người mất khoảng hai triệu đồng gồm cả điện, nước, wifi một tháng. Ký hợp đồng xong xuôi, Linh và mẹ yên tâm bắt xe về.

"Mệt nhưng ít ra em cũng không còn phải lo sắp tới ở đâu", nữ sinh chia sẻ.

Bình Minh