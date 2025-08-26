Tân sinh viên Asia Vietnam được kiến học tại Đài Loan

Toàn bộ sinh viên Asia Vietnam được hỗ trợ 50% chi phí tham gia chuyến kiến học tại Đài Loan (Trung Quốc) khi nhập học trước ngày 1/9.

Kiến học tại Đài Loan là cơ hội để các bạn trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, trước khi bước vào giai đoạn học chuyên ngành đầu tiên. Chính sách không áp dụng cho sinh viên đã nhận học bổng Taiwan Gateway.

Sinh viên sẽ đến Đài Loan, trung tâm công nghiệp bán dẫn và một trong những nền kinh tế năng động bậc nhất châu Á, nơi đang dẫn dắt nhiều xu hướng công nghệ toàn cầu. Tại đây, các bạn có thể tiếp xúc với môi trường học tập hiện đại của Đại học Asia, đồng thời, giao lưu học thuật, kết nối với giảng viên và bạn bè quốc tế.

Sinh viên Asia Vietnam được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế ngay từ năm nhất với chuyến kiến học tại Đài Loan. Ảnh: Asia Vietnam

TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Asia Vietnam chia sẻ, việc tiếp xúc sớm với môi trường toàn cầu tạo tiền đề vững chắc cho bốn năm học tại trường, định hướng nghề nghiệp, khơi gợi hứng thú học tập và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho giai đoạn chuyên ngành.

"Giáo dục hiện đại không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, quan trọng hơn là kiến tạo những trải nghiệm giá trị. Chuyến kiến học tại Đài Loan giúp sinh viên mở rộng góc nhìn toàn cầu, phát triển kỹ năng hội nhập và trưởng thành qua giao lưu văn hóa quốc tế", ông nhấn mạnh.

Trong suốt hành trình, sinh viên làm quen với các lĩnh vực như: Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI), Quản trị kinh doanh, Tài chính, những ngành nghề đang góp phần định hình tương lai. Đây cũng là cơ hội để người học hiểu sâu hơn về cách một nền kinh tế vận hành và định hình vị thế toàn cầu qua khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chính sách kiến học là một phần trong lộ trình đào tạo hai năm tại Việt Nam và hai năm tại Đài Loan của Asia Vietnam. Trong hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên trang bị kiến thức nền tảng, ngoại ngữ, rèn luyện phương pháp học tập hiện đại và tham gia dự án thực tế nhờ sự đồng hành của Tập đoàn FPT, cùng các đối tác công nghệ - kinh doanh.

"Những trải nghiệm này giúp sinh viên xây dựng tư duy toàn cầu và rèn luyện kỹ năng hội nhập ngay tại Việt Nam, trước khi bước vào giai đoạn học tập tại Đài Loan", đại diện Asian Vietnam nhận định.

Khuôn viên Đại học Asia (Asia University). Ảnh: Asia University

Khi chuyển tiếp học hai năm cuối tại Đài Loan, sinh viên được đào tạo chuyên sâu tại Đại học Asia, Đài Loan, đồng thời, tiếp cận trực tiếp với các trung tâm nghiên cứu bán dẫn hàng đầu như TSRI, ITRI, NARLabs. Các bạn còn có cơ hội thực hành qua chương trình hợp tác với những tập đoàn công nghệ lớn như TSMC, UMC, MediaTek, FPT Semiconductor... và nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh.

Sự kết hợp giữa hai giai đoạn này mang đến cho sinh viên hành trình học tập liền mạch, từ trải nghiệm quốc tế tại Việt Nam đến chuyên ngành gắn với thực tiễn toàn cầu tại Đài Loan. Nhờ đó, các bạn có thể phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và tư duy hội nhập, chuẩn bị bước vào thế giới nghề nghiệp toàn cầu.

Sau tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng cử nhân quốc tế từ Đại học Asia, Đài Loan (Trung Quốc), một trong ba trường đại học tốt nhất tại Đài Loan và top 401-500 đại học tốt nhất thế giới, theo THE 2025.

Asia Vietnam là chương trình hợp tác giữa trường Đại học FPT và Đại học Asia, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm quốc tế đa dạng: học cùng giảng viên quốc tế, tham gia dự án xuyên biên giới, trao đổi tại các trường đối tác hàng đầu. Mỗi hoạt động đều được xem như một "lớp học toàn cầu", nơi sinh viên rèn luyện bản lĩnh, mở rộng tư duy đa chiều và phát triển năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Nhật Lệ