Tàn phế bởi pháo tự chế

Ba người, từ 16 đến 25 tuổi, từ Quảng Nam và Quảng Ngãi, được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch do bị nổ pháo tự chế.

Ngày 26/1, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết nặng nhất là thiếu niên 16 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam, khó thở, đa chấn thương, mắt không nhìn thấy, nhập viện một tuần trước. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tràn khí hai bên cổ, mất xương hai bàn tay, vỡ xoang hàm trái, chấn thương nhãn cầu phải...

Các bác sĩ phải huy động nhiều chuyên khoa để mổ cấp cứu. Đến sáng nay, bệnh nhân còn hôn mê, phải thở máy, tiên lượng nặng, đang được điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức.

Nam thanh niên ở Đà Nẵng bị dập nát các đầu ngón tay phải do pháo nổ. Ảnh: Nguyễn Đông

Một thanh niên khác, 18 tuổi, ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, nhập viện ngày 24/1 bởi đa chấn thương, dập nát tay phải và bỏng mặt, mắt cũng không nhìn thấy. Người nhà cho biết phát hiện anh này bị thương sau tiếng nổ lớn phát ra trong nhà, hiện trường còn sót lại một số viên pháo tự chế. Bác sĩ buộc phải cắt cụt bàn tay phải của bệnh nhân, xử trí các vết thương khác.

Trước đó 4 ngày, bệnh viện tiếp nhận nam thanh niên 25 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, bị tổn thương cổ tay và dập nát các ngón tay, nhiều vết thương nham nhở kèm nhiều dị vật khác. Người thân cho biết anh dự một đám cưới ở Duy Xuyên, Quảng Nam, trong lúc đi vệ sinh thì bị một viên pháo to gần nắm tay, do một số thanh thiếu niên tự chế và đốt bằng dây cháy chậm phát nổ gây thương tích.

Các bác sĩ phẫu thuật vết thương bàn tay, khâu nối cơ đứt, sửa mỏm cụt các ngón tay bị dập. Bệnh nhân cũng không bảo tồn được các ngón tay bị tổn thương do pháo nổ.

Những trường hợp trên phải chịu di chứng, tàn phế suốt đời bởi pháo nổ, theo bác sĩ Ngô Hạnh, Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đà Nẵng. Hàng năm, cứ đến dịp Tết là xảy ra nhiều tai nạn từ pháo nổ tự chế, để lại thương tật nặng nề cho các nạn nhân.

"Bệnh nhân có thể bị dập nát tay, tổn thương ngực, tổn thương phổi và bụng, gây bỏng, mù mắt", bác sĩ Hạnh nói, đồng thời khuyến cáo các phụ huynh theo dõi, kiểm tra con em khi mang vật lạ về nhà, nếu phát hiện vật nghi pháo phải ngăn cản ngay. Ngoài ra, nên hạn chế cho con em mình xem các video liên quan đến chế tạo pháo trên mạng và giáo dục không nên học theo những cách chế pháo này.

Gần đây, công an Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các vụ thanh thiếu niên tự chế pháo do học những video hướng dẫn làm pháo lan truyền trên mạng xã hội. Công an đã thu giữ hàng chục viên pháo tự chế và các vật liệu dùng để chế tạo pháo.

Ngày 23/1, công an Đà Nẵng bắt giữ nam thanh niên 27 tuổi, quê Quảng Nam, về hành vi tàng trữ trái phép 4 hộp pháo hoa dàn (mỗi hộp gộp 49 ống pháo), 200 viên pháo nổ dạng bi và 7 viên pháo hoa hình trứng loại lớn. Tổng trọng lượng pháo bị tạm giữ là hơn 11 kg.

Nguyễn Đông