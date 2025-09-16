Tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro là gì?

Apple đưa công nghệ tản nhiệt buồng hơi cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, giúp nhiệt phân tán đều, giữ máy mát khi chạy tác vụ nặng.

Tại sự kiện ra mắt iPhone ngày 9/9, sự chú ý không chỉ đổ dồn vào iPhone Air với số đo 5,6 mm, mà còn dành cho công nghệ tản nhiệt buồng hơi trên bộ đôi dòng Pro.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park. Ảnh: Tuấn Hưng

Cơ chế hoạt động và công dụng

Theo Gulf News, buồng hơi là khoang kim loại dẹt, kín, thường làm bằng đồng hoặc nhôm. Bên trong chứa một lượng nhỏ chất lỏng (nước khử ion) và cấu trúc giống như bấc (wick) trong pin. Khi bộ xử lý nóng lên, chất lỏng đó hấp thụ nhiệt và biến thành hơi. Hơi nước lan tỏa khắp khoang, giúp nhiệt phân tán đều.

Khi nguội đi, hơi trở lại dạng lỏng và tỏa nhiệt ra các phần thân máy như khung hoặc mặt lưng. Chất lỏng ngưng tụ sau đó bị kéo về phía nguồn nhiệt nhờ hiện tượng mao dẫn như trong bấc (hiện tượng chất lỏng tự di chuyển trong những khoảng trống nhỏ hoặc ống hẹp mà không cần ngoại lực), lặp lại chu trình lần nữa.

Buồng hơi vận hành thụ động, không cần bộ phận chuyển động hay nguồn điện, cho phép truyền nhiệt hai chiều hiệu quả trên bề mặt rộng, thường chỉ dày 0,4-1,0 mm, phù hợp với các thiết kế mỏng. Khác với những tấm than chì hoặc ống dẫn nhiệt đơn giản, buồng hơi mang đến khả năng làm mát đồng đều hơn mà không tạo ra điểm tập trung nhiệt. Về bản chất, nó hoạt động như một "đường cao tốc" nhiệt, chuyển đổi luồng nhiệt cao từ bộ xử lý thành luồng nhiệt thấp hơn, dễ kiểm soát hơn và phân tán trên toàn bộ thiết bị.

Theo Mashable, buồng hơi ngăn ngừa quá nhiệt cục bộ và giảm xung nhịp do nhiệt (bộ xử lý tự động giảm tốc độ xung nhịp và hiệu suất làm việc để tránh quá nóng), giúp duy trì hiệu suất tối đa liên tục, giảm nguy cơ hư hỏng linh kiện và giữ nhiệt độ bề mặt điện thoại ở mức dễ chịu khi cầm nắm, thường dưới 42 độ C. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy, hệ thống giúp hạn chế hao pin do nhiệt - tình trạng xảy ra khi nhiệt độ cao đẩy nhanh quá trình phân rã hóa học trong pin lithium-ion và tăng tốc độ tự xả. Những công dụng trên giúp kéo dài tuổi thọ cho pin và điện thoại.

Buồng hơi iPhone mới trang bị là gì? Apple giới thiệu về hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro và Pro Max. Video: Apple

Quá trình ra đời và phát triển

Công nghệ buồng hơi phát triển từ nguyên lý của ống dẫn nhiệt, do nhà vật lý George Grover tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Mỹ) sáng chế vào thập niên 1960 và được ứng dụng phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ.

Biến thể buồng hơi dạng dẹt, phù hợp với thiết bị điện tử nhỏ như smartphone, được các công ty như Thermacore phát triển vào những năm 1990 và 2000 với nguồn tài trợ từ NASA nhằm làm mát pin nhiên liệu trong các nhiệm vụ không gian. Không cá nhân nào được ghi nhận là sáng chế phiên bản dành riêng cho smartphone, nhưng một số nhà sản xuất như LG, Asus và Samsung đã tích hợp công nghệ này cho thiết bị vài năm qua.

Một trong những điện thoại đầu tiên sử dụng tản nhiệt buồng hơi là Asus ROG Phone, smartphone chuyên game ra năm 2018. Đến 2019, LG ra V50 ThinQ 5G - điện thoại hỗ trợ 5G đầu tiên của hãng, với tản nhiệt buồng hơi để hạn chế tỏa nhiệt mạnh khi sử dụng kết nối mới. Cùng năm, Samsung trình làng mẫu Galaxy S10+ và giới thiệu có hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp làm mát máy khi chơi game nặng.

Năm nay, lần đầu tiên Apple trang bị buồng hơi cho hai mẫu cao cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bằng công nghệ hàn laser. Popular Mechanics đánh giá sự bổ sung này giống như tặng cho iPhone một "điều hòa mini". Các mẫu iPhone trước đó chủ yếu tản nhiệt dựa vào tấm than chì và khung kim loại. iPhone Air không có công nghệ này, nhiều khả năng do ưu tiên sự mỏng nhẹ.

Theo Macrumors, vỏ titan mang lại độ cứng và độ bền cao, nhưng nhôm nhẹ và tản nhiệt tốt hơn. Với việc chuyển sang vỏ nhôm thay cho titan và sử dụng tản nhiệt buồng hơi, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được dự đoán mang lại cảm giác mát mẻ hơn khi cầm trên tay và chạy tác vụ nặng.

