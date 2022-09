Tận mắt thấy gấu trúc ở Tokyo

Không ngờ cuộc dạo chơi với mục đích thăm gấu trúc lại thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng tôi về khái niệm "vườn thú".

Độc giả Trịnh Thu Hằng, Hà Nội, chia sẻ về một điểm đến tại Nhật Bản thích hợp với cả trẻ em và người lớn.

Ueno Zoological Garden khánh thành năm 1882, là vườn thú lâu đời nhất Nhật Bản, ở ngay trung tâm Tokyo. Ra đời từ khi Tokyo chỉ là một thành phố nhỏ, nay đã trở thành nơi sầm uất và đắt đỏ bậc nhất thế giới, nhưng vườn thú không bị lấn chiếm hay cắt gọt mà còn mở rộng hơn so với ban đầu. Diện tích ngày nay của Ueno Zoo là 144.000 m2, gấp 20 lần mặt sân Mỹ Đình.

Chúng tôi đến vườn thú Ueno lúc 9h15. Còn 15 phút nữa cổng lớn mới mở cửa, nhưng đã có cả trăm người xếp hàng trước quầy vé, trong đó có nhiều thanh niên, người lớn tuổi không đi cùng trẻ em. Tất cả đều kiên nhẫn. Đông nhưng không ồn ào, không có ai chen lấn.

Khu nhà gấu trúc luôn tấp nập du khách.

Đúng 9h30, bảo vệ xem đồng hồ, không nhanh không chậm dù chỉ một phút, ấn nút mở cửa vườn thú. Du khách có thể chọn mua vé ở quầy hoặc mua ở các máy bán vé tự động với bốn ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung và Tây Ban Nha. Giá vé cho người lớn 16 đến 64 tuổi là 600 yên Nhật (khoảng 100.000 đồng), người trên 64 tuổi chỉ có 300 yên, trẻ 13-15 tuổi là 200 yên. Nhóm 20 người trở lên sẽ được giảm giá 20%. Trẻ từ 12 tuổi trở xuống, người khuyết tật và một người đi kèm với người khuyết tật được vào cửa miễn phí.

Số người xếp hàng ở cổng đông, nhưng số người xếp hàng mua vé lại ít hơn hẳn. Hỏi mấy thanh niên đứng xung quanh, tôi mới biết nhiều người Nhật mua hẳn vé năm của vườn thú, để đến đây dạo chơi cho thỏa thích. Vé năm có giá 2.400 yên (khoảng 400.000 đồng).

Vào được bên trong, khác với thái độ kiên nhẫn khi ở bên ngoài, lúc này rất nhiều người vội vã chạy ùa về cùng một hướng, mặt mũi háo hức. Chúng tôi nhìn biển chỉ dẫn mới nhận ra, đó chính là điểm đến hấp dẫn nhất của vườn thú này - khu nhà của gấu trúc.

Do lượng fan đến thăm các bạn gấu rất đông, nên "sảnh chờ" bên ngoài được ngăn thành nhiều đường dài để du khách xếp hàng, đồng thời có đường riêng cho trẻ em và người khuyết tật. Dùng từ fan không hề khoa trương, cô gái Nhật đứng cạnh tôi cho biết, mục đích chính mà cô mua vé năm của vườn thú chính là để tháng nào cũng có thể tới đây thăm các "bé gấu trúc".

Gấu trúc nhẩn nha ngồi chơi trong sân nhà.

Vốn dĩ ở Nhật không có gấu trúc. Năm 1972, lần đầu tiên gấu trúc được mang từ Trung Quốc đến Ueno trong "chiến lược ngoại giao gấu trúc" giữa hai quốc gia. Và suốt những năm sau đó, gấu trúc là "nhân vật trang bìa" của hầu hết các ấn phẩm giới thiệu vườn thú nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Ở căn nhà của gấu trúc, bên trong ô cửa kính lớn là hai "cục bông" to bự với màu lông đen trắng đặc trưng đang ngồi nhai những cành trúc non một cách vui vẻ. Nhai chán, một bạn hì hục trèo lên bậc thang nằm phơi nắng, bạn kia thì náo nhiệt lăn lộn khắp nơi, dáng vẻ ngộ nghĩnh không khác gì phim hoạt hình. Thỉnh thoảng có nhân viên vườn thú vào dọn sàn nhà, bạn gấu liền xán lại gần, ôm chân đầy âu yếm.

Shin Shin và Ri Ri, cặp gấu trúc được đưa đến Ueno từ năm 2011, nay trở thành "điểm tựa tinh thần" của nhiều người dân Tokyo. Họ nói, mỗi lần đến đây đều cảm thấy năng lượng tích cực và thấy yêu đời hơn. Năm 2017, Shin Shin và Ri Ri sinh được một bé gấu, là sự kiện lớn của vườn thú và được nhiều hãng truyền thông trên thế giới đưa tin. Loài thú này đã ít mà sinh nở và nuôi được con còn đặc biệt hơn. Mỗi bé gấu trúc mới ra đời và sống sót không chỉ là niềm vui của vườn thú, mà của tất cả các nhà bảo tồn động vật trên thế giới, thậm chí còn được coi là "quốc bảo".

Ra khỏi khu gấu trúc, chúng tôi thư thả ngắm quang cảnh vườn thú. Không chỉ rộng lớn đến choáng ngợp, Ueno Zoo còn được thiết kế sinh động, bắt mắt và thân thiện với du khách. Các dãy nhà được xây thoáng đãng, với rất nhiều cây xanh và tiểu cảnh, không hề mang cảm giác "chuồng nuôi nhốt" mà giống như mái ấm của muông thú nơi đây. Bên này là gấu trắng Bắc Cực đang thoải mái bơi lội trong làn nước lạnh, góc kia là sư tử biển California cùng nhau nô đùa, còn có cả một đàn chim cánh cụt lạch bạch chạy tới chạy lui... Nơi đây có đến 2.000 cá thể thuộc 400 loài khác nhau, rất nhiều loài không có ở Việt Nam. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, say sưa ngắm nhìn những tạo vật của tự nhiên.

Gấu trắng Bắc Cực bơi lội trong bể nước của vườn thú.

Nhiều gia đình coi Ueno Zoo là địa điểm lý tưởng để trải qua một ngày dài nghỉ ngơi và dã ngoại. Giờ chúng tôi đã hiểu vì sao nhiều người mua vé năm. Bên cạnh vô số chim muông và động vật để thỏa sức ngắm nghía, vườn thú còn có nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng lưu niệm giá cả dễ chịu. Có nhà hàng còn thiết kế hẳn món bento (cơm hộp) với tạo hình gấu trúc rất sinh động. Với vài trăm yên một bữa trưa, bạn còn có thể vừa ăn vừa ngắm hà mã, tê giác và ngựa vằn thảnh thơi đi dạo. Nếu mang theo hành lý, bạn có thể để ở các tủ gửi đồ. Nếu bạn đi cùng em bé hoặc người già, vườn thú đã chuẩn bị sẵn nhiều xe đẩy, xe lăn để du khách sử dụng. Thậm chí phụ nữ đang cho con bú còn có khu phòng riêng, rộng rãi và sạch sẽ để nghỉ ngơi giữa giờ.

Ueno Zoo mở cửa từ 9h30 đến 17h từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần, đóng cửa thứ hai. Du khách có thể đi bộ đến vườn thú từ ga from JR Ueno Station Park, ga JR Ueno Station Shinobazu, ga Keisei Ueno Station, ga Subway Ueno Station (tuyến tàu Ginza/Hibiya), ga Ueno-okachimachi Station (tuyến tàu Oedo Subway), hoặc ga Nezu Station (tuyến Chiyoda Subway).

Quầy lưu niệm của vườn thú ngập tràn gấu trúc.

Rời vườn thú, du khách chỉ mất vài phút đi bộ để đến hàng loạt bảo tàng nằm ngay trong công viên như Bảo tàng Nghệ thuật Tokyo (Tokyo Metropolitan Art Museum), Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Tokyo National Museum), Bảo tàng Hoàng gia Ueno (Ueno Royal Museum), Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật phương Tây (National Museum of Western Art), Bảo tàng Quốc gia về Tự nhiên và Khoa học (National Museum of Nature and Science)... Bạn cũng có thể thăm đền Kan'ei-ji - một công trình kiến trúc lâu đời của Tokyo, được xây cách đây gần 4 thế kỷ. Có thể nói, đến Ueno Park, du khách có thể dạo chơi cả 7 ngày mà vẫn chưa khám phá hết.

Để kết thúc hành trình ở Ueno, bạn có thể ghé thăm Ameyoko - khu "chợ đen" nổi tiếng nhất thủ đô, cách cổng vườn thú vài trăm mét. Ở khu chợ này, bạn có thể tìm thấy tất cả những gì mình muốn mua về làm quà cho người thân: quần áo, giày dép, túi xách, thực phẩm, bánh trái đặc trưng của Nhật Bản, thậm chí cả sữa, thuốc và thực phẩm chức năng. Có những cửa hàng bày nhiều chocolate, bánh mochi, dorayaki đủ loại, những shop mỹ phẩm chẳng thiếu nhãn hiệu nào. Giá cả ở khu chợ này rẻ hơn đáng kể so với các siêu thị, cửa hàng trong Tokyo.

Trịnh Hằng

Ảnh: NVCC