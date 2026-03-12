Tân Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi nhậm chức, trong đó tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz để gây sức ép với Mỹ, Israel.

Thông điệp của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được đọc trên truyền hình nhà nước hôm nay, nhưng ông không xuất hiện trực tiếp. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Khamenei kể từ khi được bầu làm lãnh tụ Iran.

"Tình đoàn kết giữa các cá nhân và sắc tộc của quốc gia, những thứ trở nên rõ ràng nhất trong thời kỳ khó khăn, không được phép bị hủy hoại", thông điệp của ông Khamenei có đoạn. "Chúng ta sẽ đạt được sự đoàn kết này bằng cách vượt qua bất đồng".

Ông Mojtaba Khamenei tại một sự kiện ở Tehran, Iran tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Ông Khomenei cho hay Iran tin tưởng vào tình hữu nghị với các nước láng giềng và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự Mỹ ở những quốc gia này. "Chúng tôi không tìm cách thống trị hay áp đặt ảnh hưởng với khu vực, mà sẵn sàng đoàn kết, hợp tác với mọi láng giềng", ông nói.

Ông đề nghị các nước Trung Đông "làm rõ lập trường về việc ai đã tấn công đất nước và giết hại người dân chúng tôi", từ đó yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự trong khu vực càng sớm càng tốt.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz, "yết hầu" với dòng chảy năng lượng thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua, như một công cụ gây sức ép với Mỹ và Israel. "Việc phong tỏa Eo biển sẽ được thực hiện nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và Iran coi đó là hành động phù hợp", thông điệp có đoạn.

"Chúng tôi sẽ trả đũa cho những người đã thiệt mạng", ông Khamenei cho biết. "Tôi cảm ơn các chiến sĩ dũng cảm đã thực hiện công việc tuyệt vời trong lúc đất nước chúng ta hứng chịu áp lực và các cuộc tấn công. Iran sẽ tiếp tục đáp trả".

Ông cũng cho biết "lực lượng kháng chiến tại Yemen sẽ cùng tham gia hoạt động này", dường như đề cập tới Houthi, trong khi các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq "đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ chúng tôi".

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai ông Ali Khamenei, ngày 8/3 được bầu làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước giữa chiến sự với Mỹ và Israel. Ông là Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Ông Mojtaba trước đó rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, không có các bài giảng hay phát biểu chính trị dù được coi là "ngôi sao đang lên" trong giới giáo sĩ. Nhiều người Iran thậm chí còn chưa từng nghe giọng của ông.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran đang đối mặt các lựa chọn khó khăn, khi lên nắm quyền trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông đến nay chưa xuất hiện trước người dân Iran, dường như do vấn đề an ninh, khi Mỹ và Israel đã công khai đe dọa sẽ hạ sát ông. Các nguồn tin cho biết ông bị thương ở chân và mặt trong đòn tập kích của Mỹ, Israel vào sáng 28/2, nhưng hiện "an toàn và khỏe mạnh".

Thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba cho thấy Iran sẽ tiếp tục chiến đấu và giữ lập trường cứng rắn, thay vì nhượng bộ trước áp lực của đối phương, khi xung đột sắp tròn hai tuần.

* Tiếp tục cập nhật

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, Tasnim)