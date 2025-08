Tận hưởng thiên nhiên trong lành ở Suối Bon

Cách trung tâm khu du lịch Mộc Châu khoảng 25 km, Suối Bon (thuộc xã Vân Hồ) nằm giữa thung lũng, bao quanh bởi núi non, ruộng bậc thang và đồi sim tím. Địa hình Suối Bon cao từ 800 đến 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa hè khoảng 25 độ C.