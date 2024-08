Tận hưởng kỳ nghỉ 2/9 tại Grand Mercure Danang

Grand Mercure Danang ra mắt ưu đãi The Grand Symphony - combo phòng và show trình diễn nghệ thuật đương đại Symphony of River tại Danang Downtown dịp Quốc Khánh.

Theo đó, các combo này được thiết kế linh động với nhiều lựa chọn hạng phòng và thời gian lưu trú. Mức giá dao động từ 2,9 đến 4,3 triệu đồng, vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm. Thứ Sáu đến Chủ Nhật giá là 3,1 đến 4,5 triệu đồng, tùy hạng phòng.

Gói phòng nghỉ dưỡng The Grand Symphony bao gồm hai vé xem show Symphony of River khu vực khán đài B tại Danang Downtown, bữa sáng miễn phí cho hai người. Khách lưu trú tại hạng phòng Deluxe và phòng Suite được sử dụng Privilege Lounge (quầy đồ uống, thức ăn nhẹ và tiệc canapé hàng đêm). Chương trình áp dụng đến ngày 3/9.

Phòng suite với view sông Hàn. Ảnh: Grand Mercure

Tháng 9 này, nhà hàng chuyên đồ Trung Hoa của khách sạn - Golden Dragon cho ra mắt thực đơn hoàn toàn mới với mức giá ưu đãi. Thực khách sẽ được trải nghiệm hai chương trình "All you can eat dim sum", "Buffet Trung Hoa & dim sum cuối tuần".

Golden Dragon từng nhận được giải thưởng Traveller's Choice của TripAdvisor trong nhiều năm. Trong đó, các món Quảng Đông truyền thống là yếu tố làm nên thương hiệu.

Golden Dragon ở tầng 2, khách sạn Grand Mercure Danang. Ảnh: Grand Mercure

Ngoài Golden Dragon là nhà hàng chuyên món Trung, thực khách có thể thưởng thức hương vị Việt tại nhà hàng ẩm thực Việt Veranda Vietnamese. Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại La Rive Gauche. Nhà hàng này phục vụ tiệc buffet hải sản tối thứ Sáu hàng tuần. "Menu được thiết kế bởi những đầu bếp hàng đầu, Grand Mercure Danang mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực tiêu chuẩn 5 sao", đại diện khách sạn cho biết.

Grand Mercure Danang do tập đoàn Accor quản lý, tọa lạc trung tâm quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cách sân bay quốc tế và bãi biển Mỹ Khê năm phút đi xe. Đây là khách sạn 5 sao có 272 phòng nghỉ và phòng suite. Tất cả phòng đều có hướng nhìn ra cầu sông Hàn và toàn thành phố.

Grand Mercure Danang tọa lạc tại trung tâm du lịch và giải trí mới bên bờ sông Hàn. Ảnh: Grand Mercure

Khách sạn có dịch vụ xe đưa đón miễn phí. Du khách có thể sử dụng để khám phá các thắng cảnh và điểm du lịch như Danang Downtown, chợ Hàn, biển Mỹ Khê, phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng, bến du thuyền Bạch Đằng, công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Đà Nẵng - tâm điểm của con đường di sản miền Trung, nối cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Thành phố được du khách biết đến là trung tâm du lịch, sôi động bên bờ sông Hàn. Ngoài những sản phẩm du lịch truyền thống, làm nên tên tuổi, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm các dịch vụ giải trí tại Danang Downtown như hòa nhạc Symphony of River, Awaken River - Dòng sông thức giấc, Rối Việt...

Lan Anh