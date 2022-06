Tận hưởng cuộc sống thượng lưu tại biệt thự ven sông The Link

Thanh HóaDự án biệt thự nghỉ dưỡng ven sông The Link được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bất động sản cao cấp của giới thượng lưu.

Bất động sản cao cấp ven sông được đánh giá cao bởi sự đầu tư cẩn thận từ những chi tiết nhỏ, đem lại những trải nghiệm sống cao cấp đặc biệt cho chủ nhân sở hữu. Do đó, mặc dù có mức giá đắt đỏ nhưng phân khúc này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng thuộc giới thượng lưu.

Sức hút từ bất động sản ven sông

Tiến sĩ Wallace J. Nichols, người dành 25 năm cuộc đời để nghiên cứu mối liên hệ giữa con người và nước đã đưa ra một khái niệm "blue mind" (tâm trí xanh) trong cuốn sách bán chạy cùng tên của mình. Khái niệm này đề cập tới cảm giác bình yên mà con người có được khi ở gần mặt nước. Nước giúp giảm căng thẳng và lo lắng, tăng cảm giác hạnh phúc, khỏe mạnh, cân bằng và hồi phục, đồng thời điều hòa nhịp tim và hơi thở. Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Condé Nast Traveller US, tiến sĩ Nichols cũng cho rằng, con người sẵn sàng chi tiền cho cảm giác cân bằng mà nước mang lại.

Điều đó cũng lý giải vì sao giá trị những bất động sản vị trí gần biển hay sông luôn cao hơn so với nhiều khu vực khác. Theo tạp chí New York Times, một căn nhà ở phía bắc hồ Michigan (Mỹ) sẽ có giá cao khoảng gấp 4 lần so với một căn nhà tương tự nhưng ở vị trí xa mặt nước hơn.

Bên cạnh đó, biên độ tăng giá của bất động sản ven hồ cũng ở mức cao. Điển hình có thể kể đến căn biệt thự 8 phòng ngủ bên bờ vịnh Biscayne, California tại Mỹ từng thuộc sở hữu của siêu sao nhạc pop Madonna. Hai thập kỷ trước, căn biệt thự này có mức giá là 7,5 triệu đô la, song hiện tại nơi này đang được rao với mức giá lên tới 31 triệu đô la.

Nhiều người thuộc giới siêu giàu trên thế giới như tỷ phú, chính trị gia, người nổi tiếng cũng lựa chọn bất động sản ven sông làm sở hữu cho mình như Jeff Bezos - người sáng lập Amazon hay Bill Gates - người sáng lập Microsoft, đều sở hữu biệt thự nằm bên bờ sông Medina Washington.

The Link đáp ứng nhu cầu bất động sản cao cấp của giới thượng lưu

Dự án biệt thự The Link thuộc khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sun Riverside Village nằm tại ven sông Đơ (Sầm Sơn, Thanh Hóa). Các sản phẩm biệt thự nơi đây được chủ đầu tư Sun group phát triển theo mô hình second home nghỉ dưỡng ven sông và kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu bất động sản cao cấp của giới thượng lưu.

Sun Riverside Village nằm ở nơi giao thoa của ba dòng chảy là sông Đơ, sông Mã và biển Sầm Sơn. Trong đó, phân khu The Link nằm trên hai giao lộ kết nối giữa đại lộ Nam Sông Mã, đường bộ ven biển, tuyến Tây Sầm Sơn 3 và Tây Sầm Sơn 5.

Nhờ ưu thế về vị trí, những biệt thự The Link sở hữu tầm nhìn rộng lớn, mãn nhãn, giúp gia chủ dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp cảnh quan sông Đơ thoáng rộng, hiền hòa. Các căn biệt thự tại đây mang nét kiến trúc tân thuộc địa Tây Ban Nha với mái ngói đỏ, cửa sổ tròn mô phỏng cửa sổ boong tàu mang lại vẻ đẹp pha trộn hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Bên cạnh đó, cư dân còn có thể ngắm trọn vẹn công viên bãi biển Miami, cầu Nhật Thực và những tuyến phố tấp nập phía bên kia sông. Cách dự án không xa là những tiện ích vui chơi, giải trí, mua sắm sôi động tại Thanh Hóa như công viên Sun World rộng 33,6 ha, trục đại lộ thương mại đẳng cấp dài 2,6km, rộng 120m, khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard và quảng trường biển trung tâm bãi biển Sầm Sơn.

The Link sở hữu hơn 240 sản phẩm, bao gồm shophouse (nhà phố thương mại), biệt thự đơn lập và song lập. Dự án hội đủ hai sắc thái: một bên là sự sôi động của những dãy shophouse mặt đại lộ Nam Sông Mã, kế cận những tụ điểm du lịch, vui chơi nhộn nhịp và một bên là không gian riêng tư, bình yên của những dãy biệt thự hướng sông hay công viên nội khu xanh mát.

