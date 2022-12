Du khách mua sắm tại Orchard Road còn được hòa mình vào không gian màu hồng, trải nghiệm các hoạt động tương tự đang tham quan Bảo tàng Kem (Museum of Ice-cream) ngay tại trung tâm thương mại Somerset. Hoạt động do Tổng cục Du lịch Singapore hỗ trợ tổ chức, hứa hẹn là địa điểm check-in thú vị dịp lễ hội.

Lễ hội ánh sáng thường niên Christmas Wonderland tại Garden by the Bay sẽ diễn ra từ 2/12/2022 đến 1/1/2023. Ảnh: The Better Vacation.

Ngoài những sự kiện tham gia tự do trên, Đảo quốc vẫn còn những điểm vui chơi khác. Đơn cử như điểm đến nổi tiếng hàng đầu của Singapore - Gardens by the Bay. "Khu vườn bên vịnh" năm nay thêm lộng lẫy khi được khoác áo mới với chủ đề Christmas Wonderland. Giờ đây ngoài tận hưởng không gian thiên nhiên xanh mát ngay giữa lòng thành phố sầm uất, bạn còn được chứng kiến không gian nghệ thuật làm vườn thông qua những phương thức sáng tạo, đổi mới công nghệ...

Sau khi dạo bước dưới những cây thông Noel khổng lồ, bạn sẽ được thử cảm giác lạnh lẽo khi đứng giữa trận bão tuyết nhân tạo, thưởng thức các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật sáng tạo bằng đèn của các nghệ nhân địa phương. Các siêu cây (Supertree) - biểu tượng của Gardens by the Bay - cũng được thay đổi diện mạo, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo cho du khách.

Một gợi ý nhà hàng mang không khí Noel lãng mạn, sang trọng đáng cân nhắc là The Line tại khách sạn Shangri-La Singapore. Menu buffet tại đây vào đêm Giáng sinh sẽ được biến tấu đặc biệt với các món như gà tây nướng, giăm bông tẩm mật ong, bánh mì panettone... Ngoài ra, trên bàn còn có các món ăn bản địa kinh điển với phiên bản Noel như bún laksa Singapore và gà tây chần.



Ngoài The Line, Sofitel Singapore City Centre cũng là điểm đến lý tưởng cho m Giáng sinh an lành, ấm áp cùng gia đình hoặc người yêu. Nơi đây sẽ phục vụ các món chính đặc trưng trên bàn tiệc Noel như Turkey with Truffle Butter (gà tây với bơ nấm truffle), Honey-glazed Ham with Spices and Citrus (giăm bông tẩm mật ong với gia vị và cam quýt), hoặc Soy-glazed Turkey (gà tây tẩm nước tương)...

Với các gợi ý kể trên, bạn có thể lên lịch trình tận hưởng mùa lễ hội Giáng sinh độc đáo và đáng nhớ tại đảo quốc sư tử Singapore. Không chỉ được trải nghiệm khung cảnh Noel rực rỡ và hoành tráng, đây còn là cơ hội để bạn thưởng thức những món ngon bản địa với cách chế biến và bày trí hoàn toàn khác biệt, chỉ có duy nhất trong dịp lễ hội cuối năm nay.

Nội dung: Thy An - Thiết kế: Thái Hưng