Tân Hoàng Minh chính thức bỏ cọc lô đất Thủ Thiêm

Nửa tháng sau khi ông Đỗ Anh Dũng gửi tâm thư, Tân Hoàng Minh đã có văn bản chính thức xin chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất Thủ Thiêm.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM, tâm thư ông Đỗ Anh Dũng gửi nửa tháng trước, không có giá trị pháp lý, chưa thể xem là Tân Hoàng Minh đã chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đã ký vào ngày 17/12/2021.

Chia sẻ với VnExpress chiều 28/1, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, hôm 25/1, Công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị thuộc Tân Hoàng Minh và trực tiếp tham gia đấu giá) đã có văn bản chính thức xin bỏ cọc mua bán quyền sử dụng lô đất số 3-12 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Trong văn bản gửi Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Cục Thuế, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản của TP HCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngôi Sao Việt thừa nhận đây là bài học kinh nghiệm đắt giá của doanh nghiệp khi tham gia đấu giá về sau và sẽ tuân thủ các chế tài theo quy định.

"Là doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của doanh nghiệp. Khi thấy việc đấu giá sẽ dẫn đến những hệ luỵ không tốt, chúng tôi sẵn sàng từ bỏ số tiền cọc gần 600 tỷ đồng nhằm đảm bảo một phần sự ổn định của thị trường bất động sản", ông Hùng cho biết.

Lô đất 3-12 mà Tân Hoàng Minh trúng đấu giá, nhìn từ trên cao, tháng 1/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguồn tin tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP HCM) xác nhận đã nhận văn bản từ Công ty Ngôi Sao Việt và báo cáo UBND TP HCM để xử lý theo quy trình.

Theo Luật Đấu giá tài sản, hủy hợp đồng sẽ dẫn đến hủy kết quả đấu giá. Nếu phía Tân Hoàng Minh, Trung tâm quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP HCM) đạt được thỏa thuận, các cơ quan có liên quan sẽ trình hồ sơ lên UBND TP HCM. Sau khi xem xét, UBND TP HCM sẽ ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trước đây.

Về quyền sử dụng lô đất 3-12 nếu hợp đồng mua bán bị chấm dứt, theo Điều 73 Luật Đấu giá tài sản, các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu. Như vậy, quyền sử dụng lô đất sẽ được trao trả về Trung tâm Quỹ đất TP HCM quản lý, chứ không phải doanh nghiệp trả giá cao thứ hai - Công ty Capital One Financial.

Theo Điều 51 luật này, Capital One Financial chỉ được công nhận trúng giá nếu ông Đỗ Anh Dũng từ chối kết quả ngay tại buổi đấu giá, sau khi đấu giá viên công bố Công ty Ngôi Sao Việt thắng cuộc. Ngoài ra, giá của Capital One Financial trả trong lần thứ 69 cộng với khoản tiền đặt trước là 24.388,5 tỷ đồng - vẫn chưa bằng giá đã trả của Tân Hoàng Minh, chưa khớp quy định. Chưa kể, luật còn nêu rõ người trả giá liền kề phải chấp nhận mua tài sản đấu giá thì mới được xét "tiếp quản" lô đất 3-12.

Việc có tổ chức đấu giá lại lô đất này hay không, theo nguồn tin tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM, sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính quyền thành phố. "TP HCM không nhất thiết phải tổ chức đấu giá lại lô đất 3-12", người này nói thêm.

Trong buổi đấu giá 10/12/2021, ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, phiên đấu giá các lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm nay. Những lô đất đưa ra vẫn có diện tích lớn và giá khởi điểm có thể không thấp hơn mức đã ra trong phiên đấu giá trước đó.

Tất Đạt - Đức Minh