Tân hoa hậu Hong Kong lộ ảnh riêng tư

Trần Vịnh Thi, Miss Hong Kong 2025, bị khui các bức hình thân mật bên người yêu.

Sau khi đăng quang hôm 31/8, đời tư của Vịnh Thi nhận chú ý của nhiều khán giả. Một số trang tin đăng các bức hình cô mặc gợi cảm, ôm chàng trai ở quán bar hoặc ảnh Vịnh Thi hôn một người đàn ông trong bể bơi.

Trước các bàn tán, trên HK01, Trần Vịnh Thi cho biết chàng trai trong ảnh là Martin, người yêu của cô, hai người hẹn hò gần ba năm.

Trần Vịnh Thi đoạt Miss Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi nhận vương miện từ người tiền nhiệm tại chung kết. Video: TVB

Một số khán giả nhận xét Trần Vịnh Thi "quá phóng khoáng", cô giải thích các bức hình chụp tại Mỹ, khi cô và Martin học ở đây. "Đối với văn hóa Mỹ, những bức ảnh như vậy là bình thường, còn văn hóa Hong Kong thì hơi khác một chút", Vịnh Thi nói.

Người đẹp tiết lộ chưa từng có ý định giấu việc đã có bạn trai, tình cảm giữa cô và Martin ổn định. Làng giải trí Hong Kong lan truyền câu "cô gái nào đăng quang hoa hậu sẽ chia tay bạn trai", Vịnh Thi không lo lắng "lời nguyền" đó.

Trần Vịnh Thi tại Miss Hong Kong và hình cũ cô chụp cùng người yêu. Ảnh: On

Hiện, không ít khán giả cho rằng Trần Vịnh Thi không xứng đáng đoạt giải cao nhất, nhận xét nhan sắc và chiều cao của cô bình thường. Người đẹp đọc những bình luận này, không phản đối vì "trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn hoa hậu riêng".

Cuộc thi Miss Hong Kong năm nay được truyền thông Hoa ngữ ví là màn so tài của các cô gái học vấn cao. Vịnh Thi 27 tuổi, cao 1,6 m, đang học tiến sĩ ngành giáo dục tại University of London (Anh). Người đẹp từng tốt nghiệp University of California (Mỹ), sau đó lấy bằng thạc sĩ ngành Quản lý công nghệ tại Columbia University.

Trần Vịnh Thi đam mê thể thao, từ năm 13 tuổi, cô là thành viên đội tuyển Thể dục nhịp điệu Hong Kong. Người đẹp cho biết để thực hiện mơ ước vào đội tuyển, cô từng trải qua những ngày luyện tập 20 tiếng rèn kỹ năng để bù đắp thiếu sót về vóc dáng.

Khi thi hoa hậu, cô cũng hiểu rõ bản thân không có lợi thế chiều cao, tuy nhiên Vịnh Thi cho rằng sự tự tin đóng vai trò lớn. Người đẹp nói: "Tin vào bản thân là điều kiện cần thiết, không nhất thiết là gương mặt hay chiều cao, có thể kiến thức hay sự ấm áp, rạng rỡ của bạn mới quan trọng khi bạn bước ra ngoài".

14 cô gái vào vòng chung kết đều trình độ đại học hoặc trên đại học. Á hậu Thi Vũ Kỳ tốt nghiệp University of Cambridge (Anh). Thí sinh Hà Vịnh Đa hiện học ngành Y tại University of Warwick (Anh), cô tranh thủ thi nhan sắc khi về Hong Kong nghỉ hè.

Như Anh (theo HK01)