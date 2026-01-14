Tân HLV Real lo thảm bại nếu bắt chước Mourinho

Tây Ban NhaHLV Alvaro Arbeloa thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Jose Mourinho, nhưng hứa không bắt chước 100% khi dẫn dắt Real Madrid.

Sau khi sa thải cựu HLV Xabi Alonso, Real chọn người kế nhiệm là Alvaro Arbeloa, HLV từng dẫn dắt các đội trẻ của CLB (U14 từ năm 2020, U19 từ năm 2022 và đội B từ tháng 5/2025).

Khi còn thi đấu, Arbeloa chơi cho Real từ năm 2009 đến 2016. Giai đoạn 2010-2013, ông làm việc dưới sự dẫn dắt của Mourinho, người nổi tiếng về chiến thuật phòng ngự, kỷ luật và hàng chục danh hiệu, nhưng cũng gây tranh cãi về các phát biểu và thái độ hành xử trên sân. Mourinho từng giành hai Champions League, một Europa League và một Conference League. Với Real, "Người Đặc biệt" giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha.

HLV Arbeloa họp báo ra mắt Real ngày 13/1. Ảnh: AP

Arbeloa thừa nhận phong cách huấn luyện chịu ảnh hưởng từ thầy cũ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ông sẽ không áp dụng toàn bộ vào Real. "Đối với tôi, được tập luyện cùng Mourinho là một vinh dự. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy và ông ấy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhưng nếu cố gắng trở thành ông ấy, tôi sẽ thảm hại", tân HLV của Real nói.

Arbeloa từng thi đấu cùng Alonso. Theo cựu hậu vệ người Tây Ban Nha, Alonso vẫn là huyền thoại của Real dù phải ra đi chỉ sau nửa năm làm HLV, đồng thời cho biết đã nói chuyện với đồng đội cũ sau vụ sa thải và luôn duy trì mối quan hệ tốt.

Trong thời gian dẫn dắt Real, Alonso từng đối mặt với phản ứng tiêu cực của Vinicius, trong khi một số cầu thủ khác được cho là không hài lòng về chiến thuật, cách thay người và lựa chọn đội hình của cựu HLV người Tây Ban Nha. Khi được hỏi về nguy cơ va chạm với Vinicius, Arbeloa trả lời: "Tôi không bận tâm đến những tình huống chưa xảy ra. Tôi vô cùng may mắn khi sở hữu một trong những cầu thủ khó theo kèm nhất thế giới. Tôi muốn thấy một Vinicius tận hưởng trận đấu và chơi tự tin".

Sau 5 năm dẫn dắt các đội trẻ, Arbeloa ca ngợi Real có lò đào tạo tốt nhất thế giới. HLV 42 tuổi cũng khen các cầu thủ đội một đã chiến đấu hết mình từ đầu mùa giải, kể cả trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha thua Barca vừa qua. "Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, gồm cả những cầu thủ từng giành sáu Champions League, và dường như điều đó bị lãng quên quá nhanh", Arbeloa nói thêm. "Sáng nay, tôi đã nói với họ rằng giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi là khi thi đấu cho Real. Tất cả những gì để nói về Real là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Đó là DNA của chúng tôi, và là thứ giúp chúng tôi lấp đầy các tủ danh hiệu".

Real hiện giữ kỷ lục giành 15 Cup C1/Champions League và 36 La Liga. Nhưng hơn một năm qua, đội bóng thành Madrid liên tục nhận thất bại trước Barca, gồm trận thua 0-4 và 3-4 ở La Liga, 2-5 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, 2-3 ở chung kết Cup Nhà vua mùa trước và 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha mùa này. Nhiệm vụ của Arbeloa không chỉ là giúp đội bóng chơi tốt trở lại, mà còn phải lấy lại danh dự trước kình địch và giành danh hiệu.

Thanh Quý (theo Marca)