Tân HLV mừng vì Indonesia chưa từng vô địch ASEAN Cup

IndonesiaHLV John Herdman cảm thấy dễ thở hơn khi có thể trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp Indonesia vô địch ASEAN Cup.

Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 đưa Indonesia vào bảng A, cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei. Đây cũng là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV John Herdman, sau khi nhậm chức HLV trưởng Indonesia vào cuối tháng 12.

Nhà cầm quân người Anh chưa biết nhiều về các đối thủ, và chỉ bắt đầu tìm hiểu sau khi rời lễ bốc thăm ở thủ đô Jakarta. Khi được hỏi về áp lực, HLV Herdman bật cười, rồi đùa rằng cảm thấy mừng vì Indonesia chưa từng đăng quang sau 15 kỳ giải ASEAN Cup, tiền thân là Tiger Cup và AFF Cup.

John Herdman tại lễ ra mắt HLV trưởng đội tuyển Indonesia tại Jakarta vào ngày 13/1/2025. Ảnh: Xinhua

"Indonesia chưa vô địch là điều tuyệt vời với tôi, vì cơ hội mở ra trước mắt. Nếu họ vô địch 6 lần liền, tôi chắc không còn thấy dễ chịu nữa", Herdman nói. "Việc trở thành người tiên phong đưa Indonesia vào kỷ nguyên mới là động lực. Không chỉ ASEAN Cup, họ chưa từng vô địch Asian Cup, chưa từng dự World Cup".

ASEAN Cup năm nay chuyển từ mùa đông sang mùa hè, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Ban tổ chức kỳ vọng các đội triệu tập được đội hình mạnh nhất, nhưng Herdman cho rằng sẽ rất khó khăn khi không thuộc lịch FIFA days. Đội khả năng sẽ vắng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, nổi bật là thủ môn Emil Audero (Cremonese, Italy), hậu vệ Jay Idzes (Sassuolo, Italy), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Đức), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), tiền vệ Joey Pelupessy (Lommel, Bỉ) hay tiền đạo Ole Romeny (Oxford United, Anh).

Quan điểm của Herdman là phải dựa vào những cầu thủ đặc biệt khát khao cống hiến cho đất nước. "Rất khó nói đội nào được đánh giá cao hơn tại ASEAN Cup, vì không thể đưa cầu thủ ở Serie A về để tạo lợi thế", HLV 50 tuổi cho biết. "Bạn phải xây dựng được đội hình có chiều sâu. Những HLV giỏi nhất sẽ biết cách phát huy tối đa khả năng của cầu thủ, và dùng những người có động lực chiến đấu cao nhất".

Theo Herdman, dân số hơn 280 triệu người là điều thu hút ông đến Indonesia làm việc. Herdman nhớ lại thời điểm giúp Canada dự World Cup 2022 sau 36 năm vắng mặt tại sân chơi đỉnh cao này. "33 triệu dân vui mừng. Thật khó tưởng tượng nếu nó diễn ra ở Indonesia. Đó là những khoảnh khắc không mua được bằng tiền hay danh vọng", ông nói thêm.

Tiền đạo Indonesia Ole Romeny mừng bàn thắng trong trận thua Australia 1-5 ở lượt bảy bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, tại sân Allianz Sydney ngày 20/3/2025. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Herdman cũng hiểu rõ tình yêu bóng đá và sự kỳ vọng to lớn của người hâm mộ xứ vạn đảo vào đội tuyển Quốc gia. Với một số người, đó như lời nguyền, còn ông coi là đặc ân.

HLV người Anh đến để thay thế Patrick Kluivert, sau khi Indonesia dừng bước ở vòng loại bốn – khu vực châu Á và lỡ cơ hội dự World Cup 2026. Herdman cho rằng đó là khó khăn của việc dẫn dắt ĐTQG, khi có ít thời gian kết hợp và để cầu thủ hiểu HLV muốn gì. Với cầu thủ, ông cho rằng họ không cần bào chữa về thất bại mà coi đó là bài học kinh nghiệm để đưa đội tuyển lên tầm cao mới.

Herdman đã ký hợp đồng 2 năm, bắt đầu từ năm 2026, kèm tùy chọn gia hạn 2 năm với Indonesia. Ông không bị đặt nặng thành tích ở ASEAN Cup 2026, nhưng Asian Cup 2027 là thước đo với nhiệm vụ vào tứ kết.

Nhà cầm quân người Anh sinh năm 1975 được đánh giá cao nhờ những đóng góp mang tính bước ngoặt cho bóng đá Canada. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup.

Trong giai đoạn 2011-2018, Herdman dẫn dắt nữ Canada, giành hai HC đồng Olympic liên tiếp (2012, 2016) và vào tứ kết World Cup 2015. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt nam Canada và tạo nên dấu ấn lớn khi đưa đội tuyển này trở lại World Cup sau 36 năm chờ đợi, tại Qatar 2022.

Herdman được ghi nhận là người tái định hình văn hóa đội tuyển quốc gia Canada, góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá nước này cả trong nước lẫn quốc tế, đặt nền móng quan trọng cho bóng đá Canada trước khi nước này đồng đăng cai World Cup 2026. Ông từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Toronto FC tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong giai đoạn 2023-2024, trước khi nhận lời dẫn dắt tuyển Indonesia.

Hiếu Lương