Tân Hiệp Phát đồng hành VCCI triển khai Báo cáo kinh tế tư nhân

Sáng kiến Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên được Tân Hiệp Phát và VCCI triển khai với mục tiêu thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Chiều 11/9, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tọa đàm chuyên đề "Phương pháp chỉ số PCI 2.0" và ký kết hợp tác thực hiện "Sáng kiến Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên". Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát với vai trò đối tác sáng lập.

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát và Liên đoàn VCCI tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: VCCI

Ông Nguyễn Duy Hưng, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp nhận thấy chính sách tốt cần dữ liệu toàn diện, thị trường bền vững cần niềm tin được xây dựng từ minh bạch, đối thoại, cam kết hành động.

Là doanh nghiệp thành lập đầu những năm 90, được thụ hưởng chính sách đổi mới của đất nước, ngoài đóng góp ngân sách nhà nước, tạo việc làm... Tân Hiệp Phát xác định trách nhiệm cùng xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hình thành lực lượng đủ mạnh để dẫn dắt chuỗi cung ứng, vươn tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Duy Hưng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VCCI

Theo ông Hưng, chương trình Kinh tế tư nhân thường niên do VCCI chủ trì giúp xác định các yếu tố cản trở hoạt động kinh doanh, tăng chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, các yếu tố làm cản trở quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường công bằng và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chủ động nâng cao nội lực.

"Với uy tín và kinh nghiệm của VCCI sau hơn 20 năm triển khai PCI - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chúng tôi tin tưởng chương trình này sẽ góp phần thúc đẩy cải cách, tạo niềm tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam tới năm 2045", đại diện Tân Hiệp Phát nhấn mạnh.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VCCI

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho biết hợp tác với Tân Hiệp Phát không chỉ duy trì và nâng cấp chương trình PCI mà còn thể hiện tầm nhìn chung về phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, báo cáo thường niên sắp tới sẽ đi theo hướng "khám bệnh - chẩn đoán - điều trị". Từ kết quả khảo sát ban đầu, VCCI sẽ cùng các chuyên gia phân tích sâu, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện cụ thể cho từng địa phương. Báo cáo cũng sẽ kết hợp phân tích dữ liệu thống kê, với phản ánh thực tế của doanh nghiệp về quá trình tiếp cận các nguồn lực, việc thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, báo cáo ấn phẩm thường niên sẽ đề xuất các khuyến nghị chính sách thực tiễn giúp cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Đặc biệt, báo cáo sẽ áp dụng phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0), phiên bản nâng cấp chỉ số PCI do VCCI triển khai 20 năm qua, cập nhật các động lực tăng trưởng mới như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và chất lượng quản trị địa phương. PCI 2.0 sẽ hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố có cơ sở vững chắc hơn để thúc đẩy cải thiện môi trường – đầu tư kinh doanh trong bối cảnh mới sau sáp nhập, cũng như thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế...

Ông Tuấn nhấn mạnh sự hợp tác giữa tổ chức nghiên cứu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, sự tham gia của các bên liên quan, từ các bộ, ngành trung ương tới các hiệp hội doanh nghiệp địa phương và chuyên gia nghiên cứu sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện phương pháp luận, đảm bảo tính ứng dụng và hiệu quả của báo cáo. "Tân Hiệp Phát là đối tác sáng lập chương trình và VCCI kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân đồng hành, tạo tác động rộng rãi và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam", ông nói.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI công bố từ năm 2005, trở thành kênh quan trọng phản ánh chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh địa phương, góp phần thúc đẩy cải cách và phát triển khu vực tư nhân. Bước sang giai đoạn mới, PCI 2.0 ra đời nhằm kế thừa thành quả gần 20 năm qua, đồng thời đổi mới phương pháp, mở rộng phạm vi đánh giá, gắn với xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh và các chuẩn mực quản trị hiện đại. Điều này giúp phản ánh sát hơn nhu cầu doanh nghiệp và hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ nền tảng này, VCCI cùng Tân Hiệp Phát khởi xướng Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, hướng tới bức tranh toàn diện hơn về thực trạng, thách thức và tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân.

Hải My