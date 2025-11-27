Tân Hiệp Phát chung sức hỗ trợ các trẻ em mồ côi

Tân Hiệp Phát hỗ trợ tài chính cho 50 trẻ em mồ côi trong Covid-19 để các em vững bước vượt qua mất mát, hướng tới tương lai.

Từ năm 2021, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên khởi xướng, chung tay hỗ trợ những gia đình có trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19. Trong hành trình ấy, câu chuyện của gia đình 4 bà cháu tại TP HCM cho thấy ý nghĩa của chương trình khi giúp các em nhỏ vượt qua mất mát và tìm lại điểm tựa trong cuộc sống.

Gần 5 năm qua, căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám (TP HCM) là mái ấm của ba chị em Trương Minh Tú (2008), Trương Hà Tú Uyên (2010) và Trương Vũ Đức Tài (2019). Các em lớn lên trong vòng tay của bà ngoại - bà Phạm Thị Ngọc Điệp, người thay con gái - chị Trương Hoàng Bảo Ngọc qua đời trong đợt dịch căng thẳng năm 2021 để chăm lo cho các cháu ngoại.

Bốn bà cháu hiện sinh sống cùng bà cố tại TP HCM. Ảnh: Tân Hiệp Phát

Từ ngày con gái mất, bà Điệp nghỉ công việc hộ lý tại bệnh viện, đưa các em về nương náu tại nhà bà cố. Bà làm đủ nghề để kiếm sống, chật vật lo kinh tế cho gia đình. "Ba năm sau ngày mẹ các cháu mất, tôi mới đỡ khổ. Tôi nhớ con. Con mất, tôi không được thấy mặt vì nó đi làm rồi mất ở viện luôn. Ba đứa cháu khi đó còn nhỏ. Một mình tôi chạy tới chạy lui", bà Điệp kể lại.

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" trở thành chỗ dựa vững chắc, tiếp sức cho hành trình trưởng thành của các bé cũng như hỗ trợ bà phần nào nuôi dưỡng các cháu. Từ năm 2022, Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn cho cả ba em đến năm 18 tuổi, đồng thời duy trì thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi...

"Phần hỗ trợ giúp tôi bớt đi rất nhiều vất vả và quý nhất là sự hỏi han, động viên để bà cháu thấy mình không đơn độc", bà Điệp chia sẻ.

Tú Uyên, Minh Tú và Đức Tài là 3 trong 50 trẻ mồ côi vì Covid-19 được Tân Hiệp Phát bảo trợ tới năm 18 tuổi. Ngoài ba em, có hơn 400 em nhỏ khác được bảo trợ dài hạn trong chương trình do báo Thanh Niên khởi xướng.

Bà Điệp ngồi cạnh cháu gái trong căn nhà của bà cố. Ảnh: Tân Hiệp Phát

Bên cạnh khoản hỗ trợ tài chính đều đặn hàng tháng, các chuyến xe yêu thương của cán bộ nhân viên Tân Hiệp Phát vẫn đều đặn lăn bánh hằng năm đến từng gia đình. Mỗi nhân viên nhận đồng hành với một em nhỏ, theo sát việc học, động viên tinh thần.

Chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tân Hiệp Phát cho biết điều khiến cô xúc động là ánh mắt rạng ngời, nụ cười tự tin của các em sau biến cố. Có em từng phải nghỉ học vì quá khó khăn, rồi lại được quay lại trường, thậm chí đạt thành tích tốt. "Chúng tôi hạnh phúc vì được đồng hành, tiếp thêm động lực, ý chí để các em vững bước trên hành trình tương lai và càng vững tin vào sứ mệnh của mình", chị Thanh nói.

Đại diện Tân Hiệp Phát trao quà cho gia đình các em nhỏ mồ côi do Covid-19. Ảnh: NVCC

"Cùng con đi tiếp cuộc đời" hướng đến việc bảo trợ lâu dài cho các em về học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần, giúp các em có điểm tựa vững vàng để tiếp tục hành trình phía trước. Suốt những năm qua, chương trình đã nhận được sự chung tay của nhiều đơn vị, trong đó có Tân Hiệp Phát.

Sự đồng hành của Tân Hiệp Phát không chỉ đóng góp nguồn lực vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo thêm động lực để chương trình hỗ trợ hàng nghìn trẻ em mồ côi vượt qua mất mát, trở lại trường học, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai. Nhờ sự chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, "Cùng con đi tiếp cuộc đời" trở thành hành trình gieo hy vọng, giúp các em nhỏ khó khăn viết tiếp câu chuyện cuộc đời bằng niềm tin và cơ hội mới.

Hải My