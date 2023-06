Tận dụng ưu đãi khi chi tiêu với thẻ tín dụng VIB

Chủ thẻ tín dụng VIB có thể được ưu đãi giảm giá đến 30%, nhận hoàn tiền, tích điểm và đổi quà...

Đại diện VIB cho biết ngân hàng luôn có những chương trình ưu đãi 24/7 cho các chi tiêu để khách hàng có cơ hội hưởng nhiều đặc quyền giảm giá từ các thương hiệu nổi tiếng.

Giảm trực tiếp đến 30% trên hóa đơn

Đầu tiên là chương trình "Best VI - Best ưu đãi 365 ngày" giảm đến 30% ẩm thực, 20% mua sắm, 10% du lịch, suốt 365 ngày trong năm. Các đối tác hợp tác cùng VIB ưu đãi cho khách hàng rất đa dạng thương hiệu The Pizza Company, Runam Café, Bếp Thái Koh Yam, FPTShop, Vietnam Airlines, Traveloka, Agoda, Klook ... Để chọn ưu đãi, người dùng cần mở ứng dụng ngân hàng di động MyVIB 2.0 hoặc scan QRCode ngay trên mặt sau thẻ để quét tìm các điểm ưu đãi gần nhất.

Khách mua sắm bằng thẻ VIB. Ảnh: VIB

Khách hàng đặt đồ ăn khi thanh toán bằng thẻ VIB để được giảm 50.000 đồng trên ShopeeFood, giảm thêm 30.000 đồng trên GrabFood, giảm thêm 20.000 đồng qua BeFood và Baemin. Vào một số ngày nhất định như thứ 6 hàng tuần, ngày đôi (6/6, 7/7...) hay ngày hội chi tiêu VIB Day 20 hàng tháng, nhà băng sẽ tặng ưu đãi lớn hơn cho bữa trưa. Cụ thể như giảm đến 60.000 đồng trên ShopeeFood hoặc ưu đãi đến 300.000 đồng tại nhà hàng Hoàng Yến, Trống Cơm, Chảo Cá...

Chủ thẻ VIB còn hưởng thêm mã giảm giá đến 100.000 đồng trên Shopee vào thứ 5 và trên Lazada vào thứ 6 hàng tuần. Giá trị voucher tăng đến 500.000 đồng nếu chủ thẻ VIB săn sale vào ngày đôi hàng tháng, trên cả hai sàn.

Hoàn tiền, tích điểm về tài khoản thẻ

VIB hiện có 8 dòng thẻ, mang lại lợi ích cho từng nhóm nhu cầu chi tiêu, điều này giúp tối đa hóa quyền lợi về hoàn tiền hoặc tích điểm cho chủ thẻ.

Thẻ Cash Back của ngân hàng VIB. Ảnh: VIB

Đối với các nhu cầu về bảo hiểm, giải trí hay dịch vụ quảng cáo, tùy theo số tiền chi tiêu, hàng tháng mà khách có thể được hoàn đến hai triệu đồng, tương đương 24 triệu đồng một năm. Nếu chi tiêu dàn trải nhiều lĩnh vực và có thói quen thanh toán trực tuyến, người dùng có thể tham khảo thẻ VIB Online Plus 2in1 với mức hoàn đến 6% cho mọi khoản chi.

Nhận quà vào các ngày đặc biệt

VIB đang triển khai "Ngày hội chi tiêu" (VIB Day) với tổng ưu đãi 1,7 tỷ đồng kéo dài đến hết năm. Để nhận quà từ chương trình, người dùng có thể để dành các hóa đơn điện nước, học phí cho con, giỏ hàng mua sắm, lịch hẹn ăn uống... chờ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng.

Các chi tiêu sẽ được quy đổi thành sao (200.000 đồng đổi 50 sao), tích lũy để đổi lấy voucher 50.000 đồng. Riêng chủ thẻ chi tiêu cao nhất quý còn được hoàn 10 triệu đồng và cao nhất năm hoàn 100 triệu đồng.

Bên cạnh VIB Day, nhà băng còn tổ chức "Quay Là Trúng" với cơ hội 100% nhận quà là loạt voucher ưu đãi, evoucher Got it trị giá 500.000 đồng và 12 chiếc iPhone 14. Chương trình áp dụng từ nay đến 12/7.

Nhiều quà tặng khi giới thiệu thẻ VIB. Ảnh: VIB

Song song đó, nếu quay thưởng vào ngày 20-25 hàng tháng, danh mục quà tặng sẽ bổ sung thêm với bộ trang sức vàng PNJ trị giá 14,8 triệu đồng, máy lọc không khí LG 7,9 triệu đồng, gói nghỉ dưỡng Somerset Hoa Binh Hanoi hoặc Somerset Feliz HCMC ba ngày hai đêm, gói nghỉ dưỡng 5 sao của Ivivu tại Tui Blue Hội An, bộ mỹ phẩm Estee Lauder trị giá 5,6 triệu đồng...

Nhận thu nhập khi giới thiệu thẻ

Không chỉ nhân 3 lần ưu đãi cho mọi chi tiêu, chủ thẻ VIB còn có thể tăng thêm thu nhập khi giới thiệu thẻ cho người mới. Cụ thể, đối với mỗi thẻ giới thiệu thành công, người dùng sẽ nhận về 200.000 đồng. Mức thưởng tăng lên ba triệu đồng khi giới thiệu ba thẻ và 6 triệu đồng cho 5 thẻ.

Để tham gia, khách hàng chỉ cần tạo link giới thiệu và mã QR chia sẻ cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè... Sau đó theo dõi kết quả mở thẻ của họ trên website VIB.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc mỗi người có trong ví một đến ba thẻ tín dụng hiện nay rất phổ biến. Đặc biệt, thẻ VIB tính năng độc đáo, ưu đãi nhân ba nên việc chia sẻ của bạn không chỉ là giới thiệu một công cụ thanh toán đóng phí mà còn là công cụ giúp tiết kiệm ngay cả khi chi tiêu cho người thân và bạn bè.

An Hy