Tận dụng ưu đãi đầu tư bất động sản sinh thái thời dịch

Nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi với nhà phố sinh thái trong đợt này giúp tăng sức hút cho dòng sản phẩm, bên cạnh lợi thế không gian sống xanh.

Báo cáo đánh giá tác động do Covid-19 của các đơn vị nghiên cứu đều có chung nhận định, bất động sản không miễn nhiễm với đại dịch này.

Tuy vậy, theo JLL Việt Nam, thị trường có thể đón chờ một số xu hướng nổi bật, bao gồm các dự án có tính bền vững, tốt cho sức khỏe. Và bất động sản sinh thái sẽ là một "điểm sáng" trong thời gian tới.

Sức hút từ ưu đãi kích cầu

Trong giai đoạn hiện tại, tâm lý "chờ và xem" vẫn đang bao trùm giới đầu tư nhà đất. Không ngoại lệ, anh Hoàng Lâm, cư dân một khu căn hộ tại quận 2, TP HCM cũng đang cân nhắc rất kỹ lưỡng các sản phẩm hiện hữu trên thị trường và lựa chọn thời điểm thích hợp. Anh chia sẻ, một số dự án được đầu tư bài bản ở khu vực liền kề TP HCM có thể là một sự lựa chọn hợp lý bởi quy mô rộng lớn, đơn vị đầu tư uy tín, tiềm lực mạnh, bảo chứng cho chất lượng và giá trị tài sản về lâu dài.

Mặt khác, trong thời điểm thị trường thiếu vắng nguồn cung như hiện tại, "điểm sáng" đến từ các chương trình ưu đãi kích cầu của các chủ đầu tư. Đơn cử như chương trình ưu đãi "Có căn hộ - Có nhà Aqua City" dành cho khách hàng đang sở hữu căn hộ tại một số quận thuộc TP HCM và muốn đầu tư thêm một căn nhà phố sinh thái tại Aqua City của Tập đoàn Novaland.

Theo phân tích của giới đầu tư, chương trình không chỉ đánh trúng tâm lý khách hàng đang khao khát sở hữu nhà phố sinh thái mà còn diễn ra đúng thời điểm, trong bối cảnh vấn đề sức khỏe đang được nhà nhà, người người đặt lên hàng đầu. Đã có nhiều giao dịch thành công diễn ra ngay trong dịch.

Phối cảnh khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City hơn 600 ha tại phía Đông TP HCM, hơn 70% diện tích dự án cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nôi khu hiện đại.

Tương tự Novaland, nhiều tập đoàn bất động sản khác cũng đang triển khai hàng loạt ưu đãi, chiết khấu cao, quà tặng... nhằm thu hút sự chú ý của người mua nhà. Trong khi các hoạt động chào hàng trực tiếp (offline) bị hạn chế để phòng dịch, các công ty đang tích cực hoạt động trên môi trường trực tuyến với động lực lớn nhất hướng đến người mua nhà là các chương trình ưu đãi.

Ngoài ra, dòng sản phẩm nhà phố tại các đô thị sinh thái vệ tinh cũng là một lợi thế khác biệt trên thị trường hiện tại nhờ quy hoạch đồng bộ, hiện đại, an ninh, cộng đồng cư dân văn minh, đầy đủ tiện ích cho gia đình ba thế hệ.

Điểm sáng bất động sản sinh thái

Theo CBRE Việt Nam, nhu cầu về tính năng bền vững và chăm sóc sức khỏe sẽ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là các tiện nghi liên quan đến chất lượng không khí. Điều này có khả năng thúc đẩy sự phát triển của nhiều công trình xanh.

Thực tế xu hướng này cũng được dự báo sẽ xuất hiện rõ nét hơn trên thế giới, trong và sau Covid-19. Mitch Ratcliffe - CEO của Earth911, tổ chức kêu gọi bảo vệ môi trường tại Mỹ mới đây đã chia sẻ, trong hầu khắp lĩnh vực từ mua sắm, tiêu dùng đến đầu tư, tiêu chí bền vững sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Cộng đồng có xu hướng đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề về sức khỏe trong ngắn hạn, đẩy nhanh các hoạt động rèn luyện, bảo vệ sức khỏe và coi đây là tiêu chí hàng đầu trong những lựa chọn mua sắm hay đầu tư, về lâu dài.

Theo dự báo của các chuyên gia, tiêu chí bền vững sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quyết định đầu tư của khách hàng.

Chị Xuân Thu, cư dân một khu căn hộ quận 7, TP HCM cho hay, khi hay tin một tòa nhà trong khu bị phong tỏa do ảnh hưởng của Covid-19, chị lập tức siết kế hoạch đi lại, chi tiêu và gần như thay đổi hoàn toàn lối sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Những ngày thay đổi thói quen do dịch cũng dẫn đến sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư của chị. Trước đây khi lựa chọn bất động sản, chị thích sản phẩm, dự án thuộc khu vực "nóng", sôi động. Tuy nhiên, trong những ngày làm việc và theo dõi thị trường tại nhà, chị Xuân Thu đã có suy nghĩ khác.

"Suy cho cùng đầu tư bất động sản chính là đầu tư không gian sống. Do đó yếu tố an ninh, an toàn sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Thực tế cuộc sống của gia đình tôi tại căn hộ không thiếu thốn bất cứ điều kiện gì, nhưng tôi vẫn mong mỏi một không gian với khí hậu trong lành, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, cỏ cây sông nước", chị Xuân Thu chia sẻ.

Xu hướng tìm kiếm các dự án bất động sản sinh thái liền kề TP HCM với không gian sống xanh, tốt cho sức khỏe hứa hẹn tăng trưởng mạnh trên thị trường.

Nhiều chuyên gia nhận định, không phải đến khi dịch bùng phát, bất động sản xanh mới phát huy ưu thế. Thực chất đây là dòng sản phẩm tất yếu hướng đến kiến tạo một lối sống tốt cho sức khỏe, gần gũi thiên nhiên, bền vững cho thế hệ mai sau.

Đặc biệt, sau Covid-19, bất động sản sinh thái được dự báo sẽ trở thành xu hướng tìm kiếm trên thị trường, kể cả nhóm người mua để ở và nhóm đầu tư hướng tới lợi nhuận lâu dài.

Minh Anh