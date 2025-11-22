Tận dụng thủy triều để làm đám cưới giữa biển

Mỹ25 khách mời dậy từ 3h sáng, đi thuyền ra giữa biển Kaneohe, đảo Oahu, Hawaii để dự hôn lễ của cô dâu Leandra và chú rể Daniel đúng khoảnh khắc bình minh.

Ngày 5/11, video về đám cưới được Leandra đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem vì địa điểm và thời gian tổ chức độc lạ.

Hôn lễ được lên kế hoạch cử hành đúng lúc mặt trời mọc. Để kịp giờ, cô dâu chú rể và các khách mời phải thức dậy từ 3h sáng. Ba chiếc thuyền lần lượt chở mọi người rời bến trong khoảng từ 4h đến 4h30, di chuyển trong màn đêm để ra địa điểm tổ chức.

"Chúng tôi muốn thử xem gia đình và bạn bè yêu thương mình đến mức nào nên đã yêu cầu họ thức dậy lúc 3h sáng", cặp đôi chia sẻ hài hước trong video.

Leandra và Daniel đều sinh ra và lớn lên ở Oahu nên biết rõ thủy triều xuống thấp nhất vào lúc bình minh, để lộ bãi cát giữa biển.

Địa điểm này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai. Đây là nơi gia đình rải tro cốt cha Leandra, cũng là nơi ông nội và người anh trai quá cố của Daniel thường lui tới khi còn sống.

"Đó là cách tuyệt vời để chúng tôi cảm thấy những người thân đã khuất cũng đang hiện diện cùng mình", cô dâu nói.

Công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương trong bóng tối. Chú rể Daniel cùng phù rể đi chuyến đầu tiên để chở hoa và ghế. Cô dâu cùng phù dâu trang điểm ngay trên thuyền.

Leandra cho biết dù thiếu ngủ, không khí buổi lễ hoàn hảo và thân mật. Ánh nắng vàng rực rỡ của bình minh bao phủ mọi người, gió nhẹ và những con sóng êm đềm vỗ về quanh chân.

"Tôi không nhận ra mặt trời đang mọc sau lưng mình vì quá tập trung vào khoảnh khắc chỉ có hai chúng tôi", cô dâu chia sẻ.

Họ gặp nhau lần đầu tại trường cao đẳng nhưng13 năm sau mới hẹn hò. Cặp đôi hiện cùng kinh doanh và đang mong chờ con đầu lòng vào mùa xuân tới.

