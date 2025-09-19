Tận dụng kho ứng dụng di động để tăng hiệu quả quảng cáo

Chuyên gia gợi ý các nhà quảng cáo nên tận dụng kho ứng dụng di động, khai thác sức mạnh của AI nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Ông Jason Lê, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á Moloco, công ty quảng cáo hiệu suất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho biết ứng dụng di động không chỉ là nền tảng, mà còn là cửa ngõ tiếp cận và phục vụ những người tiêu dùng tiềm năng đang sử dụng internet. Di động trở thành kênh chính để người tiêu dùng tương tác với thương hiệu, đồng thời mong muốn sự tiện lợi, trải nghiệm cá nhân hóa và kịp thời.

Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng di động và cá nhân hoá trải nghiệm đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Theo báo cáo về tình hình di động 2025 của Sensor Tower, ngành di động của Việt Nam đứng top 3 toàn cầu với hơn 5,6 tỷ lượt tải, lĩnh vực hỗ trợ hơn 100.000 việc làm trên toàn quốc. Trang Statista dự báo đến năm 2029 sẽ có hơn 98 triệu người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, tương đương 97% dân số. Một số báo cáo cho thấy người dùng sẵn sàng ủng hộ thương hiệu hơn khi có trải nghiệm độc đáo và phù hợp nhu cầu riêng.

Yếu tố khác tham gia vào tác động hành vi người tiêu dùng là hệ sinh thái ứng dụng độc lập. Người dùng không chỉ lướt bảng tin, mà còn chủ động khám phá nhiều ứng dụng chuyên biệt, hữu ích và mang tính cộng đồng hơn. Một số ứng dụng có thể thu hút lượng tương tác khổng lồ như Duolingo, CapCut, Musi.

Quảng cáo trên ứng dụng di động giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt hơn. Ảnh: Vecteezy

Ông Jason Lê cho rằng các nhà quảng cáo có thể tận dụng những yếu tố này để có chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu thông minh hơn. Họ có thể tận dụng hệ sinh thái ứng dụng độc lập để thu hút tương tác nhiều hơn. Các nhà quảng cáo có thể ứng dụng AI để khai thác sức mạnh của dữ liệu khách hàng, như thông tin về hành vi mua sắm và những mối quan tâm của họ, từ đó phân tích hành vi người dùng, đưa ra chiến lược chính xác hơn.

"Bằng cách kết hợp tín hiệu ngữ cảnh, dữ liệu hiệu suất chuyển đổi của chiến dịch sẵn có và dữ liệu doanh nghiệp sở hữu (first-party data), AI tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo theo thời gian thực, biến những cơ hội tiếp cận người dùng riêng lẻ thành tăng trưởng và đảm bảo mỗi đồng tiền chi ra đều được đặt đúng chỗ", ông Jason nói, thêm rằng công nghệ AI không còn là đặc quyền của các ông lớn về công nghệ, mọi nhà phát hành đều có thể ứng dụng nhằm tối ưu hóa lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) và giá trị vòng đời của khách hàng (LTV).

Trong năm 2024, người dùng Việt Nam đã dành gần 100,8 tỷ giờ cho các ứng dụng di động. Điều này cho thấy việc kết hợp giữa AI, dữ liệu sở hữu và kinh nghiệm chuyên môn trong quảng cáo hiệu suất là chìa khóa để tiếp cận người dùng đúng nơi, đúng lúc.

Ông lấy ví dụ về Viettel Money, từng đặt mục tiêu tiếp cận người dùng trên hệ điều hành iOS hiệu quả hơn sau khi Apple áp dụng khung đo lường bảo mật quyền riêng tư. Bằng cách tận dụng AI để tối ưu chiến dịch, Viettel Money đã tiếp cận thành công nhóm người dùng giá trị cao, giúp tăng 33% lượt đăng ký trực tuyến trong ứng dụng và đạt được mục tiêu chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CPA) ngay trong tuần đầu tiên. Từ đó, Viettel Money tăng tốc để trở thành một trong những ví điện tử được sử dụng nhiều tại Việt Nam.

Bên cạnh thu hút người dùng mới, các nhà quảng cáo cũng cần giải pháp để giữ chân họ. Lý do, 75% người dùng sẽ bỏ ứng dụng trong vòng ba ngày sau khi cài đặt. Việc tái tương tác nhằm tránh tình trạng tăng trưởng trì trệ, giảm chi phí, giảm tỷ lệ rời bỏ và tăng giá trị vòng đời của khách hàng với chi phí chỉ bằng 1/5 so với việc tìm người dùng mới. Những người dùng cũ thường có ý định và khả năng chuyển đổi cao hơn so với nhóm hoàn toàn mới. Bằng cách dùng AI phân tích tín hiệu theo thời gian thực, các nhà quảng cáo tại Việt Nam có thể gửi những ưu đãi hoặc lời nhắc phù hợp, thu hút và điều hướng người dùng quay lại tại thời điểm có khả năng phát sinh giao dịch cao nhất.

Ông Jason cho rằng việc khai thác hiệu quả các công cụ không chỉ giúp quảng cáo thành công, thu hút khách hàng, mà còn góp phần định hình nền kinh tế số Việt Nam.

"Công cụ đã có, và bây giờ là thời điểm để hành động", ông nói.

Văn Hà