Tận dụng công nghệ Galaxy S25 FE cho khoảnh khắc cuối năm

Người dùng có thể tận dụng camera chụp đêm 50 megapixel để ghi lại khoảnh khắc pháo hoa, nhạc hội hay dùng Gemini Live để gợi ý lịch trình, thực đơn cuối năm.

Mỗi người dùng smartphone có nhu cầu khác nhau về công nghệ trong dịp cuối năm. Có người cần thiết bị có khả năng ghi hình rõ nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp như lễ hội, pháo hoa. Số khác cần công cụ để hỗ trợ lên lịch trình hay tạo sự kết nối giữa các thành viên gia đình. Galaxy S25 FE - mẫu điện thoại cận cao cấp được Samsung trang bị nhiều công nghệ để phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng trong mùa lễ hội.

Hình ảnh ghi lại tại 1 buổi biểu diễn bằng Galaxy S25 FE. Ảnh: Samsung

Với các sự kiện đông người như nhạc hội hay bắn pháo hoa, Galaxy S25 FE dùng camera 50 megapixel kết hợp Nightography và ProVisual Engine để xử lý ánh sáng phức tạp. Hệ thống sử dụng AI để giảm nhiễu, cân bằng vùng sáng - tối và giữ chi tiết khi chụp, quay trong điều kiện thiếu sáng. Khi người dùng giơ máy chụp, ánh đèn sân khấu, những khung hình pháo hoa hay ca sĩ biểu diễn được ghi lại rõ ràng hơn so với camera thông thường vốn dễ bị bệt sáng hoặc rung lắc. Chống rung quang học OIS giúp video ổn định hơn ngay cả khi người quay đang di chuyển hoặc đứng trong đám đông.

Tính năng lọc âm thanh bằng AI. Ảnh: Samsung

Âm thanh cũng là yếu tố định hình trải nghiệm ở các sự kiện lớn. Tiếng nhạc, tiếng hò reo và tạp âm xung quanh thường hòa lẫn, khiến video khó nghe lại trọn vẹn. Tính năng Audio Eraser trên S25 FE cho phép AI nhận diện và tách lớp nhiều loại âm thanh khác nhau, từ đó giảm bớt tiếng ồn không mong muốn và làm nổi bật phần âm thanh chính. Người dùng có thể xử lý lại video ngay trên thiết bị, không cần chuyển sang phần mềm chỉnh sửa bên ngoài, phù hợp với nhu cầu chia sẻ nhanh sau sự kiện.

Trái ngược với không khí sôi động, nhiều người thích sự ấm cúng của những bữa cơm gia đình, gặp gỡ bạn bè thân thiết. Camera 50 megapixel của Galaxy S25 FE giúp lưu giữ ảnh nhóm, khoảnh khắc sum họp với màu sắc tự nhiên và chi tiết rõ. Nhờ xử lý AI, thiết bị tự động tối ưu ánh sáng trong nhà, giảm hiện tượng nhiễu khi chụp tối mà không cần người dùng can thiệp nhiều. Những bức ảnh và video này thường không cần chỉnh sửa cầu kỳ.

Bên cạnh những khoảnh khắc đông vui hay sum họp, cuối năm cũng là khoảng thời gian nhiều người dành cho riêng mình. Một buổi dạo phố trong tiết trời se lạnh, ngắm chợ hoa hay hay tìm một quán ăn mới có thể trở thành trải nghiệm cá nhân đáng nhớ. Với những người dùng này, Galaxy S25 FE mở ra một cách tiếp cận khác thông qua Gemini Live. Với trợ lý ảo, người dùng có thể sử dụng Gemini Live để đặt câu hỏi trực tiếp và tìm hiểu về những nghi thức, món ăn hay hoạt động đặc trưng của mùa lễ hội. Người dùng cũng có thể tận dụng công cụ này để gợi ý thực đơn tất niên, cách phối trang phục phù hợp ngữ cảnh.

Người dùng đặt câu hỏi cho Gemini Live. Ảnh: Samsung

Thay vì tra cứu thủ công, người dùng có thể trò chuyện với AI theo thời gian thực, nhận phản hồi bằng giọng nói và văn bản. Gemini Live hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên tự nhiên hơn.

Galaxy S25 FE hướng đến sự linh hoạt. Không phải ai cũng cần tất cả tính năng cùng lúc, nhưng mỗi người có thể tận dụng một phần công nghệ phù hợp với cách trải nghiệm của bản thân. Galaxy S25 FE thích nghi với các ngữ cảnh khác nhau, giúp tăng trải nghiệm của người dùng.

Hoài Phương