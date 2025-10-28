Tấn Đức Eastern Park - JSC bổ sung nguồn cung thấp tầng cho Thái Nguyên

Dự án Tấn Đức Eastern Park - JSC tại phường Vạn Xuân cung cấp hơn 100 căn nhà phố thương mại, hướng tới nhu cầu ở kết hợp kinh doanh.

Dự án có quy mô 18,7 ha, tọa lạc ngay trung tâm phường Vạn Xuân. Tấn Đức Eastern Park - JSC sở hữu hai mặt tiền gồm trục đại lộ chính rộng 69 m (vành đai 5) và đại lộ 47 m, kết nối trực tiếp đến các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và khu dân cư hiện hữu. Vị trí này giúp giao thương thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện khai thác thương mại cho sản phẩm thấp tầng.

Nguồn cung chính của dự án là nhà phố thương mại 5 tầng, diện tích rộng, pháp lý hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao để ở, kinh doanh hoặc cho thuê.

Phối cảnh dự án Tấn Đức Eastern Park - JSC. Ảnh: Tấn Đức

Theo đơn vị phát triển kinh doanh, trong bối cảnh một số dự án trên thị trường còn ở giai đoạn quy hoạch, các sản phẩm đã hoàn thiện tại Tấn Đức Eastern Park - JSC có thể khai thác sớm, phù hợp nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản vận hành được ngay.

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm vừa ở vừa kinh doanh được cho là bám sát chuyển dịch nhu cầu tại Thái Nguyên, nơi lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động có thu nhập ổn định tăng lên cùng với đà phát triển công nghiệp.

Tấn Đức Eastern Park - JSC quy tụ nhiều tiện ích nội khu. Ảnh: Tấn Đức

Thái Nguyên sau sắp xếp đơn vị hành chính có quy mô dân số và diện tích lớn hơn, được xem là cực công nghiệp của miền Bắc với các khu công nghiệp quy mô, nơi đặt nhà máy của nhiều doanh nghiệp FDI. Nhu cầu nhà ở và dịch vụ theo đó mở rộng, kéo theo sự quan tâm của các nhà phát triển đô thị. Bên cạnh công nghiệp, địa phương còn có tiềm năng du lịch từ hồ Núi Cốc và hệ thống di sản văn hóa, tạo bức tranh đa dạng cho thị trường.

Vạn Xuân được định hướng là một trung tâm đô thị - dịch vụ với sự hiện diện của khu công nghiệp công nghệ thông tin Yên Bình, các tổ hợp thương mại - tài chính và hạ tầng giao thông hiện đại. Khu vực hưởng lợi từ mạng lưới kết nối gồm quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, các tuyến liên kết vùng và vành đai 5, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng phạm vi khách hàng. Sự cộng hưởng giữa quy mô dân cư, động lực hạ tầng và dòng vốn sản xuất được kỳ vọng tạo dư địa cho các mô hình thấp tầng tích hợp chức năng ở, kinh doanh, cho thuê.

Nằm tại Vạn Xuân, Tấn Đức Eastern Park - JSC đang có kế hoạch mở bán trong quý IV năm nay, hướng tới nhóm khách hàng đầu tư đang tìm sản phẩm pháp lý rõ ràng, hoàn thiện xây dựng và có thể đưa vào khai thác ngay. Theo chủ đầu tư, việc bất động sản Thái Nguyên chuyển dịch sang giai đoạn bền vững là lợi thế cho những dự án như Tấn Đức Eastern - JSC.

Song Anh