Tấn công tài xế, cướp xe sau chuyến hành hương

An GiangSau chuyến hành hương ở núi Cấm, Nguyễn Thành Trung, 38 tuổi, thuê xe ôm chở qua núi Sập nhưng bất ngờ tấn công tài xế, cướp xe.

Ngày 29/8, Trung bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội Cướp tài sản.

Nguyễn Thành Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Hôm 27/7, người dân phát hiện anh Chau Sa Rươnl, 41 tuổi, tài xế xe ôm, bị thương nặng trên cánh đồng vắng thuộc xã Thoại Sơn, nên đưa đi cấp cứu. Nạn nhân cho biết bị người đàn ông thuê chở từ núi Cấm tấn công, cướp xe.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Trung là nghi phạm nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt mọi liên lạc với người thân. Sau gần một tháng truy tìm, theo dõi các mối quan hệ, cảnh sát đã bắt Trung khi anh ta về thăm bạn gái tại phường Thới Long, Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai không có công việc ổn định, sống lang thang. Hôm 26/7, anh ta từ Cần Thơ đến núi Cấm để cúng viếng, thắp hương. Khi xuống núi, Trung thuê tài xế Rươnl chở đến Núi Sập dù không có tiền trả. Trên đường đi, anh ta nảy sinh ý định cướp xe.

Trung giả vờ yêu cầu tài xế chạy vào các tuyến đường vắng vẻ, sau đó tấn công nạn nhân bằng kéo. Xe cướp được Trung bán với giá 5 triệu đồng.

Ngọc Tài - Tiến Tầm