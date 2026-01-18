Tấn công người phụ nữ cướp tài sản sau khi mua dâm

Đồng ThápNguyễn Văn Vũ, 23 tuổi, sau khi mua dâm đã khống chế người phụ nữ cướp 500.000 đồng cùng điện thoại.

Ngày 18/1, Vũ (ngụ xã Phong Hòa) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra, 5 hôm trước, sau khi sử dụng ma túy, Vũ chạy xe máy đến xã Tân Dương để tìm người mua dâm. Anh ta thỏa thuận cùng người phụ nữ 37 tuổi đến thuê phòng nghỉ.

Sau "giao dịch", Vũ vờ ra ngoài hỏi mật khẩu wifi "để chuyển tiền" rồi bất ngờ từ phía sau dùng khăn tắm siết cổ nạn nhân.

Nghi phạm thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Phước Thanh

Người phụ nữ bất tỉnh, hắn lấy điện thoại, 500.000 đồng rồi lên xe định bỏ trốn.

Tuy nhiên, nạn nhân tỉnh dậy, tri hô. Người dân xung quanh đã hỗ trợ vây bắt Vũ giao cho cảnh sát.

Phước Thanh