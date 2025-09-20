Tấn công mạng vào loạt sân bay lớn của châu Âu

Một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống check-in và làm thủ tục lên máy bay gây trễ chuyến tại loạt sân bay lớn của châu Âu.

"Đã xảy ra một cuộc tấn công mạng vào đêm 19/9, nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ cho hệ thống checkin và xử lý thủ tục lên máy bay, gây ảnh hưởng đến một số sân bay châu Âu, trong đó có sân bay Brussels", giới chức Bỉ hôm nay cho biết, thêm rằng hành động phá hoại khiến các hãng hàng không chỉ có thể làm thủ tục thủ công và sự cố "đang gây ảnh hưởng lớn" tới lịch trình các chuyến bay.

Giới chức sân bay Brandenburg, thủ đô Berlin, Đức, thông báo một nhà cung cấp dịch vụ cho hệ thống xử lý hành khách cũng bị tấn công mạng vào tối 19/9, khiến các nhà điều hành sân bay phải ngắt kết nối với hệ thống này.

Hành khách tại sân bay Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 20/9. Ảnh: AP

Sân bay Heathrow ở London, một trong những nơi bận rộn nhất châu Âu, cho hay "sự cố kỹ thuật" đã ảnh hưởng đến nhà cung cấp dịch vụ check-in và làm thủ tục lên máy bay.

"Collins Aerospace, công ty cung cấp hệ thống check-in và xử lý thủ tục lên máy bay cho một số hãng hàng không tại nhiều sân bay trên toàn cầu, đang gặp sự cố kỹ thuật có thể gây ra chậm trễ cho hành khách khởi hành", sân bay Heathrow ra thông cáo.

Các sân bay đồng thời khuyên du khách nên kiểm tra lại tình trạng chuyến bay và xin lỗi vì mọi bất tiện gây ra.

Thành lập năm 2018, Collins Aerospace là công ty công nghệ hàng không và quốc phòng của Mỹ, đồng thời là công ty con trực thuộc tập đoàn RTX, trước đây là Raytheon Technologies. Công ty cung cấp công nghệ cho phép hành khách tự check-in, in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý, cũng như tự gửi hành lý của mình.

Công ty cho biết họ đã nắm được thông tin về những gián đoạn liên quan đến phần mềm Môi trường Hệ thống Đa người dùng (MUSE) tại một số sân bay. "Chúng tôi đang tích cực làm việc để giải quyết vấn đề và khôi phục đầy đủ chức năng cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể", Collins Aerospace thông báo. "Điều này chỉ ảnh hưởng đến việc làm thủ tục điện tử và gửi hành lý của khách hàng, có thể được khắc phục bằng cách làm thủ tục thủ công".

Vũ Hoàng (Theo AP)