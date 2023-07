Tấn công, đoạt mạng phụ nữ trong phòng ngủ

Nghệ AnTrần Văn Năng­, 61 tuổi, bị cáo buộc dùng hung khí đoạt mạng người phụ nữ 54 tuổi trong phòng ngủ, sau đó cướp xe máy và túi xách trốn vào TP HCM.

Ông Năng, trú Hải Phòng, bị khởi tố, bắt giam về tội Giết người, Cướp tài sản, theo điều 123 và 168 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết tối 26/7.

Nghi can Năng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 15/7, ông Năng vào nhà người phụ nữ ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong trong phòng ngủ.

Nhà chức trách cáo buộc, ông ta sau đó cướp một xe máy cùng túi xách đựng hai điện thoại và một số tài sản rồi trốn vào TP HCM.

Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án điều tra, sau 5 ngày đã phát hiện ông Năng đang lẩn trốn tại TP HCM nên phối hợp với các đơn vị bắt giữ, áp giải về Nghệ An.

Cơ quan chức năng đã thu lại các tang vật song chưa công bố động cơ gây án của nghi can.

Đức Hùng