Tấn công chủ buổi tiệc vì 'nghĩ bị xúc phạm'

An GiangCho rằng bị chủ nhà xúc phạm mình trong buổi tiệc, Huỳnh Trung Nghĩa, 42 tuổi, vác dao đâm trọng thương rồi bỏ trốn.

Ngày 2/10, Nghĩa bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Huỳnh Trung Nghĩa đang bị truy nã. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ngày 16/1, Nghĩa cùng anh rể sang nhà hàng xóm Nguyễn Thanh Dũng để nhậu. Một lúc sau, chị của Nghĩa đến gọi chồng về thì hai bên xảy ra cãi vã. Nghĩa bực tức, đập ly chén trên bàn, cãi nhau với chị.

Lúc này anh Dũng nói "chị em mày có cự cãi, đập đồ thì về nhà mà đập chứ đừng đập đồ của tao". Nghĩa trả lời "tôi đập đồ của ông bao nhiêu tiền, tôi đền" rồi bỏ về.

Cho rằng anh Dũng đã xúc phạm mình, khoảng 10 phút sau Nghĩa quay lại, dùng dao đâm chủ nhà nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, song phải mang thương tật 13%.

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố Nghĩa nhưng anh ta đã bỏ trốn.

Ngọc Tài - Tiến Tầm