Tấn công chồng đang ngủ

Đăk LăkTriệu Thị Hiền, 29 tuổi, khai do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên muốn sát hại chồng lúc anh đang ngủ, rồi tự tử nhưng không thành.

Ngày 14/4, Hiền bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Triệu Thị Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, 0h30 ngày 13/4, Hiền canh lúc chồng Đỗ Việt Quốc (31 tuổi) đang ngủ say đã dùng dao chém vào vùng cổ và đầu anh này. Nạn nhân vùng dậy chống đỡ, giằng co với Hiền.

Nghe tiếng tri hô, người thân của Quốc ở gần đó chạy đến can ngăn, đưa anh đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cùng người dân khống chế, bắt giữ Hiền tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai muốn chém chết chồng sau đó sẽ tự tử.

Trần Hóa