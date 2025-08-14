Tấn công cảnh sát ở Florida sau khi trúng độc đắc

Một ngày sau khi trúng độc đắc hơn 167 triệu USD, Farthing bị bắt vì đánh người và tấn công cảnh sát ở Florida.

Giới chức bang Florida ngày 12/8 công bố video từ camera trên người cảnh sát, cho thấy James Farthing, 50 tuổi, tấn công một sĩ quan ở khu resort TradeWinds, bãi biển St. Pete, hạt Pinellas.

Sự việc xảy ra ngày 29/4, khi cảnh sát khu vực đến resort sau khi được báo tin rằng Farthing đã đấm vào mặt một khách ở đây. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người đang ẩu đả và kẹp cổ Farthing trên mặt đất.

Sĩ quan cảnh sát khống chế người này, trong lúc Farthing vùng dậy. Ông ta sau đó chạy tới, dường như tìm cách đá vào đầu người đàn ông, nhưng bị trượt và vung chân trúng sĩ quan cảnh sát.

Sĩ quan này sau đó giương súng điện, yêu cầu Farthing đứng úp mặt vào tường, nhưng người đàn ông này bỏ chạy. Một cảnh sát khác đứng phía sau đã quật ngã Farthing, trong khi sĩ quan thứ nhất bắn súng điện và bắt ông ta.

Người trúng số độc đắc tấn công cảnh sát Mỹ James Farthing bị bắt tại khu resort ở Florida ngày 29/4. Video: WFLA

Farthing chỉ vừa mới nhận giải độc đắc Powerball trị giá 167,3 triệu USD, lớn nhất lịch sử Kentucky, một ngày trước vụ ẩu đả. Farthing đã quyết định chia đôi tiền thưởng cho mẹ như món quà nhân Ngày của Mẹ.

Sau khi Farthing bị bắt tại resort, giới chức phát hiện ông ta có loạt tiền án tại 9 hạt ở Kentucky, như hành hung phụ nữ, hối lộ cảnh sát khi đang ở trong tù, bán cocaine cho một cảnh sát chìm.

Farthing bị cáo buộc chống người thi hành công vụ, hành hung cảnh sát, vi phạm điều kiện tạm tha.

James Farthing nhận giải độc đắc Powerball cùng người thân ngày 28/4. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, USA Today)