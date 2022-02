Tấn công cảnh sát khi bị 'nhắc nhở việc đánh bài'

TP HCMLiêu Phát Hùng, 33 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc đánh công an khi nhắc nhở mẹ anh ta không được đánh bài.

Ngày 5/2, Hùng bị Công an quận 1 khởi tố, cho tại ngoại hầu tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hùng (cởi trần, giữa) cãi vã với công an, trong khi mẹ anh ta quay video. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, video lan truyền trên Internet ghi hình một cảnh sát bị Hùng túm áo, đầu, đánh nhiều lần. Mẹ anh ta đứng bên cạnh cầm điện thoại ghi hình. Cán bộ công an phản ứng khá chậm chạp.

Theo cơ quan điều tra, tối 1/2 (mùng 1 Tết), nam cán bộ Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) tuần tra địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Đến trước nhà 170 đường Đề Thám, anh này thấy nhóm người "có dấu hiệu đánh bài ăn tiền nên nhắc nhở" nhưng bị mọi người phản ứng.

Bà Trần Thị Ngọc Ngân (58 tuổi, mẹ Hùng) dùng điện thoại quay cảnh cự cãi với cảnh sát. Hùng bênh mẹ, tấn công cán bộ công an phường. Trong lúc con trai đánh công an, bà Ngân ghi hình đồng thời hô hào với người xung quanh là "công an nhậu xỉn, quậy".

Hùng tấn công cảnh sát. Ảnh cắt từ video

Lực lượng chức năng sau đó có mặt giải tán đám đông, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Nhật Vy