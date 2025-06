'Tấn công bom xăng' ở thành phố Mỹ, nhiều người bị thương

Nghi phạm tấn công đoàn bộ hành ủng hộ con tin Israel bị Hamas giam giữ, khiến nhiều nạn nhân bị bỏng ở thành phố Boulder, bang Colorado.

Stephen Redfearn, cảnh sát trưởng thành phố Boulder thuộc bang Colorado của Mỹ, cho biết họ nhận được cuộc gọi vào chiều 1/6, thông báo một người đàn ông mang vũ khí ở gần tòa án trung tâm và "có nhiều người bị cháy" ở khu vực xung quanh.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt hiện trường và phát hiện nhiều nạn nhân bị bỏng, trong đó một số người bị thương "rất nghiêm trọng", nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm bị bắt sau đó và được đưa tới bệnh viện vì vết thương nhẹ.

Cảnh sát trưởng Redfearn cho biết giới chức chưa thể xác định danh tính nghi phạm, nhấn mạnh hiện tại họ chỉ có thông tin sơ bộ. Vụ tấn công xảy ra gần đoàn bộ hành ủng hộ những con tin Israel vẫn bị Hamas giữ ở Dải Gaza. Nhân chứng tại hiện trường nói nghi phạm đã "tấn công bằng bom xăng".

Cảnh sát bắt người đàn ông tại hiện trường vụ tấn công ở Boulder, bang Colorado, Mỹ ngày 1/6. Ảnh: CBS

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel mô tả đây là "vụ tấn công khủng bố có chủ đích", thêm rằng các đặc vụ đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Cảnh sát trưởng Redfearn cho rằng còn quá sớm để suy đoán về động cơ gây án, dù nhấn mạnh đây là "hành động không thể chấp nhận".

Giới chức đã yêu cầu người dân tránh xa hiện trường, đồng thời sơ tán các tòa nhà ở khu phố Pearl của thành phố Boulder. Trong cuộc họp báo về vụ tấn công, cảnh sát cho biết khu vực vẫn chưa an toàn và họ phát hiện một số phương tiện đáng ngờ.

"Tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Boulder và xin gửi lời chia buồn tới những người bị thương, bị ảnh hưởng vì hành động khủng bố tàn bạo này. Không thể chấp nhận bất kỳ hành động thù hận nào", Thống đốc Colorado Jared Polis cho hay.

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở thành phố Boulder, bang Colorado, Mỹ hôm 1/6. Ảnh: AP

Sự việc xảy ra giữa lúc căng thẳng gia tăng ở Mỹ vì chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, thúc đẩy các hành động bạo lực mang tính chất bài Do Thái. Hai nhân viên sứ quán Israel đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở thủ đô Washington hồi tuần trước.

Run For Their Lives, đơn vị tổ chức bộ hành ở Boulder, cho biết sự kiện không phải biểu tình. "Đây chỉ là cuộc bộ hành vì hòa bình, thể hiện sự đoàn kết với con tin và gia đình họ, đồng thời kêu gọi trả tự do cho họ", đơn vị này cho hay.

Ed Victor, người tham gia cuộc bộ hành, nói rằng họ chỉ muốn nâng cao nhận thức rằng nhiều con tin vẫn bị giữ ở Gaza, thêm rằng có khoảng 30 người tham gia sự kiện ngày 1/6.

Thùy Lâm (Theo CBS News, Reuters, Guardian)