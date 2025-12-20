Tấn công bằng dao, bom khói ở ga tàu Đài Loan khiến ba người chết

Vụ tấn công sử dụng dao, bom khói tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc khiến ít nhất ba người thiệt mạng và nghi phạm cũng tử vong.

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan Cho Jung-tai cho biết các vụ tấn công xảy ra tại ga chính Đài Bắc và ga Trung Sơn ngày 19/12 là "hành động có chủ đích", dù chưa thể xác minh động cơ nghi phạm.

Theo ông Cho, nghi phạm là nam, 27 tuổi nhưng chưa công bố danh tính. Anh ta đã bịt mặt và ném khoảng 5-6 quả bom xăng, lựu đạn khói tấn công ga tàu. Nghi phạm cũng dùng dao tấn công ngẫu nhiên mọi người.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở ga tàu tại Đài Bắc, đảo Đài Loan, ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công khiến ba người thiệt mạng và 5 người bị thương. Nghi phạm cũng đã tử vong. Lãnh đạo Đài Bắc nói rằng nghi phạm sau khi gây án dường như đã tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà xuống.

Theo giới chức Đài Loan, nghi phạm trước đó bị truy nã vì trốn nghĩa vụ quân sự. Nơi ở của anh ta đã bị khám xét và chính quyền cũng tăng cường an ninh trên khắp hòn đảo. Lãnh đạo đảo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết chính quyền sẽ nhanh chóng điều tra và quyết không dung thứ cho tội ác.

Tội phạm bạo lực hiếm khi xảy ra ở Đài Loan. Năm 2014, hòn đảo xảy ra vụ một người đàn ông dùng dao đâm chết 4 người trên tàu điện ngầm Đài Bắc. Người này bị xử tử vào năm 2016.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)