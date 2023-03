Tán chuyện bằng tiếng Anh ngày đầu tuần

"Small talk" phổ biến trong các cuộc gặp ở Mỹ. Với mỗi câu hỏi, câu trả lời cần đủ chi tiết để có cuộc trò chuyện vui vẻ.

Khi quay trở lại với công việc sau ngày nghỉ cuối tuần và gặp lại đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè, thường chúng ta hay nán lại tán chuyện. Trong tiếng Anh, chuyện này gọi là small talk. Vậy có những cấu trúc nào để bạn bắt đầu cuộc trò chuyện ?

TS Phùng Thùy Linh, chủ nhiệm chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế tại Đại học Chatham, thành phố Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ, đưa ra một số gợi ý:

How was your weekend? (Cuối tuần của bạn thế nào?) là câu hỏi thông thường để mở đầu câu chuyện. Nếu bạn là người được hỏi, bạn có thể trả lời tùy hoàn cảnh, nhưng để mở rộng câu chuyện thì không nên chỉ trả lời bằng một câu mà cần thêm chi tiết.

Ví dụ, bạn có thể nói: I had a great weekend. My family and I went biking in Schenley park. The weather was just so nice. What about you? (Ngày cuối tuần của mình rất vui. Mình và gia đình đạp xe quanh công viên Schenley. Thời tiết hôm đó thật đẹp. Còn bạn thì sao?).

Did you do anything special on the weekend? (Bạn có làm gì đặc biệt vào cuối tuần không?). Cuối tuần là thời gian để thư giãn hoặc đi chơi và tham gia các hoạt động khác nhau nên câu hỏi này cũng rất phổ biến.

Để trả lời, bạn có thể kể ra hoạt động của mình. Ngay cả khi không làm gì đặc biệt, bạn cũng nên kể một việc làm nào đó ở nhà. Ví dụ: No, not really, but I made a big pizza for my family. It was the first time that I added salmon to the pizza. It actually came out great. Have you ever had a seafood pizza? (Không, tôi không làm gì đặc biệt, nhưng có làm một cái bánh pizza lớn cho gia đình. Lần đầu tiên, tôi cho cá hồi vào bánh. Ăn cũng ngon phết. Bạn đã bao giờ ăn bánh pizza có đồ biển chưa?).

Did you watch the Oscars? (Bạn có xem lễ trao giải Oscar không?). Nếu cuối tuần có một sự kiện lớn, thì bạn có thể nói chuyện về sự kiện đó. Những sự kiện này thường được chiếu trên tivi hay được báo chí viết đến. Ngoài ra, đó cũng có thể là các trận đấu thể thao nơi bạn sinh sống.

Khi trả lời, bạn nói ít nhất vài câu để câu chuyện được tiếp diễn. Ví dụ: I didn’t watch the whole ceremony, but I watched some clips on YouTube and read about the winners this morning. It’s amazing that the movie Everything Everywhere All at Once won many awards. I haven’t watched it though. Have you? (Mình không xem cả lễ trao giải, nhưng có xem một số đoạn trên YouTube và đọc tin về người thắng giải sáng nay. Phim Everything Everywhere All at Once được nhiều giải thưởng nhỉ. Nhưng mà mình chưa xem phim đó. Bạn thì sao?).

Did you follow the collapse of the SVB Bank? It’s really insane that this is happening again (Bạn có theo dõi vụ sập nhà băng SVB không. Thật tệ là điều này lại xảy ra). Đây là một tin mà không ai mong đợi nhưng nếu bạn nghĩ bạn mình có theo dõi thì có thể hỏi để nói chuyện thêm.

Nếu bạn là người được hỏi mà chưa kịp đọc tin, bạn có thể nói: Really what happened? I haven’t heard of it (Thật à. Chuyện gì xảy ra vậy. Mình chưa nghe đến).

Chị Phùng Thùy Linh tại Đại học Chatham, tháng 3/2023. Ảnh: Chatham University

Ngoài những chủ đề trên, bạn có thể nói chuyện về thời tiết, gia đình của nhau (nếu thân thiết), một bộ phim mà bạn vừa xem...

Tùy mối quan hệ và tình huống mà những câu hỏi và chủ đề nói chuyện của bạn sẽ khác, nhưng tán chuyện cũng như chơi bóng bàn. Bạn có thể đặt câu hỏi, nhưng với mỗi câu hỏi, câu trả lời cần đủ chi tiết để người kia có thể "đánh bóng" trở lại. Khi ta không chia sẻ đủ thông tin, thì người kia sẽ không biết nói gì tiếp.

Linh Phùng