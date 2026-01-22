'Tân binh' trong đội xe bảo vệ ông Trump tại Thụy Sĩ

Chiếc limousine Cadillac Escalade bọc thép đón ông Trump tại Davos thay cho loại xe Chevy Suburban thường dùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên một chiếc Cadillac Escalade bọc thép hạng nặng sau khi đến Davos, Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 21/1. Đây có thể là lần đầu tiên ông Trump di chuyển bằng loại xe SUV này trong một sự kiện lớn tầm cỡ thế giới.

Đoàn xe gồm ít nhất hai chiếc Escalade cùng nhiều chiếc Chevy Suburban. Chiếc Escalade bọc thép rất dày, đặc biệt quanh kính chắn gió trước và cửa xe. Nóc xe có một dàn ăng-ten và có một chiếc ở phía trước ghế lái. Các xe của mật vụ trong đoàn hộ tống thường trang bị hệ thống liên lạc bảo mật kết nối với xe liên lạc của Nhà Trắng.

Dựa trên những hình ảnh về đoàn xe hộ tống trong vài tháng qua, phóng viên của trang TWZ cho rằng đây là lần đầu tiên ông Trump di chuyển bằng loại xe SUV này trong một sự kiện lớn tầm cỡ thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến đến gần chiếc limousine Cadillac Escalade tại Davos ngày 21/1. Ảnh: AFP

Từ đầu những năm 2000, Sở Mật vụ Mỹ đã sử dụng Chevy Suburban luân phiên với những chiếc limousine "Quái thú" để đưa đón tổng thống trong các chuyến công du.

Theo TWZ, chi tiết thân vỏ của Escalade và Suburban khác nhau, nhưng mẫu xe mới có thể sử dụng cấu hình dựa trên Suburban cải tiến để có vẻ ngoài sang trọng hơn.

Tháng 3/2025, Sở Mật vụ Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Giám đốc Sở Mật vụ Sean Curran đã "gặp gỡ các lãnh đạo công ty ôtô GM để thảo luận về những tiến bộ có thể mang lại lợi ích cho thế hệ SUV bọc thép tiếp theo". Ảnh từ chuyến thăm của ông Curran cho thấy một chiếc Escalade thế hệ mới, hai bên là huy hiệu của Văn phòng Tổng thống Mỹ.

Xe chở ông Trump tới dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos ngày 21/1. Ảnh: AFP

Reuters hồi tháng 3/2025 đưa tin GM đã nhận hợp đồng mới từ Bộ An ninh Nội địa và Sở Mật vụ để phát triển một chiếc limousine tổng thống thế hệ tiếp theo, nhưng không nói rõ mẫu xe mới được phát triển dựa trên loại xe nào hoặc khi nào sẽ đi vào hoạt động.

"Còn quá sớm để nói về bất kỳ chi phí hoặc ngày tháng cụ thể", phát ngôn viên của Sở Mật vụ khi đó nói. "Đội ngũ kỹ thuật, hoạt động bảo vệ và an ninh kỹ thuật của chúng tôi làm việc trong nhiều năm để phát triển khung tiêu chuẩn hiện đại nhất được sử dụng để sản xuất những phương tiện tiên tiến này".

"Việc đối phó với các mối đe dọa đang thay đổi đòi hỏi chúng tôi phải liên tục khám phá, đổi mới và cải tiến cho đội xe bảo vệ bọc thép", cơ quan này tuyên bố.

Hồng Hạnh (Theo TWZ)