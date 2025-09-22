Tân binh Ninh Bình hạ Nam Định ở V-League

Ninh BìnhNinh Bình thắng thuyết phục đương kim vô địch Nam Định 2-0 ở vòng 4 V-League 2024-2025, qua đó giữ mạch toàn thắng từ đầu mùa.

Ninh Bình tung vào trận derby những cái tên quen thuộc và là tốt nhất hiện tại. Trong khi đó, Nam Định có sự trở lại của hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy.

Tuy nhiên, chính Hồng Duy là người mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên ở phút 30. Hậu vệ sinh năm 1996 bị Đức Chiến cướp bóng, trước khi chuyền vào vòng cấm. Daniel Dos Anjos sút hụt nhưng Hoàng Đức băng lên từ tuyến hai khống chế một nhịp, rồi sút chân trái trên vạch 16m50 vào góc thấp phải ghi bàn khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh chôn chân đứng nhìn.

Nguyễn Hoàng Đức (thứ hai từ trái sang) ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút 30 trong trận Ninh Bình hạ Nam Định 2-0 ở vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 22/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Cầu trường sân Ninh Bình vỡ òa trong tiếng hò reo ăn mừng. Hoàng Đức chạy về khán đài B, ngồi lên biển quảng cáo ngạo nghễ và ngước nhìn người hâm mộ. Tiền vệ sinh năm 1998 ghi bàn trận thứ hai liên tiếp, sau trận thắng Phú Thọ 4-2 ở vòng loại Cup Quốc gia, nhưng là bàn đầu tại V-League mùa này.

Mọi thứ càng trở nên suôn sẻ với Ninh Bình với bàn nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau. Từ quả phạt góc biên phải, Hoàng Đức treo bóng vào cột gần. Dương Thanh Hào đánh đầu phá bóng ngược ra cột xa tạo cơ hội cho Đỗ Thanh Thịnh vô-lê chân trái. Bóng đi căng vào góc gần khiến Nguyên Mạnh chạm được tay vào bóng cũng không ngăn được bàn thua.

Khả năng tận dụng cơ hội gần như triệt để của chủ nhà khiến Nam Định càng khó khăn. Nhà vô địch cầm bóng nhiều nhưng bất lực trong tìm phương án xuyên phá hàng thủ kỷ luật của đối phương. Trận thắng CLB Thái Lan Ratchaburi FC 3-1 ở AFC Champions League hôm 17/9 không giúp ích nhiều về mặt tinh thần, khi đội hình ấy được góp sức bởi hầu hết ngoại binh.

Đỗ Thanh Thịnh ăn mừng bàn thắng ở phút 34 trong trận Ninh Bình hạ Nam Định 2-0 ở vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 22/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Sang hiệp hai, Nam Định suýt thủng lưới bàn thứ ba ở phút 48. Vẫn từ pha đá phạt góc của Hoàng Đức ở biên phải, Marcelino bật cao đánh đầu dội xà đập xuống nhưng chưa qua vạch vôi. Sau đó, Nguyên Mạnh vất vả khống chế trước sự áp sát của Gustavo Henrique.

Đến phút 55, HLV Vũ Hồng Việt rút Trần Văn Đạt và Caio Cesar thay bằng Percy Tau và Nguyễn Văn Vĩ để làm mới hàng công. 10 phút sau, đội rút tiếp Dương Thanh Hào để bổ sung Lâm Ti Phông, đồng thời kéo Romulo về đá trung vệ. Tuy nhiên, sức ép tạo ra vẫn không đủ để có bàn thắng.

Cơ hội ngon ăn nhất của Nam Định được tạo ra ở phút 78. Romulo treo bóng từ quả phạt biên trái vào vòng cấm, nhưng cú đánh đầu đập đất của Brenner bị Đặng Văn Lâm đẩy ra. Tiền đạo cánh Tau cũng không có nhiều tình huống đột phá mở ra cơ hội, như cách đã làm trước Ratchaburi.

Chiến thắng 2-0 giúp Ninh Bình giữ mạch toàn thắng từ đầu mùa, với bốn trận tại V-League. Đội trở lại dẫn đầu với 12 điểm, hơn Công an Hà Nội hai điểm và Nam Định năm điểm.

Đương kim vô địch có trận thua thứ hai từ đầu mùa, sau thất bại 1-2 trước SLNA. Hình ảnh mùa trước lặp lại với phong độ phập phù khi phải thi đấu dàn trải nhiều mặt trận, còn đội hình thiếu ổn định vì xoay tua. Ba ngày tới, đội sẽ về sân nhà tiếp đón CLB Campuchia Svay Rieng ở lượt ra quân Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Kevin Pham Ba, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Anh, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt, Brenner.

Hiếu Lương