Tân binh Ngoại hạng Anh bị nghi đạo văn trong thư chia tay CLB

AnhĐăng sau ba ngày, nhưng thư chia tay của Christantus Uche giống hệt về nội dung và chỉ khác nhau phần tên CLB so với Fabio Silva.

Hôm 29/8, Silva chuyển từ Wolves sang Dortmund với giá 26 triệu USD. Tiền đạo 23 tuổi người Bồ Đào Nha từng chơi 73 trận trong 5 năm cho Wolves, xen kẽ với các trận chơi cho Anderlecht, PSV, Rangers và Las Palmas theo hợp đồng mượn.

Silva gia nhập Dortmund hôm 29/8. Ảnh: BVB

Sau vụ chuyển nhượng, Silva đăng thư chia tay gửi Wolves và CĐV: "Khi mới đến Wolves, tôi tràn đầy tham vọng, ước mơ và mong muốn tạo sự khác biệt, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng cuộc sống dạy tôi không bao giờ bỏ cuộc, phải chiến đấu gấp đôi khi mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Tôi luôn cố gắng giữ vững nguyên tắc này, theo đuổi hạnh phúc ngay cả khi con đường đầy chông gai. Tôi rời đi với cảm giác vừa ngọt ngào, vừa cay đắng, nhưng cũng đầy tự hào, biết rằng mình đã cống hiến hết mình và không bao giờ ngừng chiến đấu. Cảm ơn Wolves. Từ tận đáy lòng".

Ba ngày sau đó, Uche chuyển từ Getafe sang Crystal Palace theo hợp đồng mượn. Tiền đạo 22 tuổi người Nigeria đăng thư chia tay gần giống những gì Silva đã viết, chỉ khác tên CLB.

"Sự trùng hợp giữa hai bức thư đang đặt câu hỏi về sự chân thành và vấn đề đạo văn", báo Đức Bild bình luận. Khi biết tin, Silva công bố bằng chứng tự tay viết thư - đăng ảnh chụp tin nhắn WhatsApp về nội dung gửi cho cố vấn truyền thông.

Uche ra mắt Crystal Palace với hợp đồng mượn từ Getafe hôm 2/9. Ảnh: Crystal Palace

"Mọi người đều có thể thấy rằng chính tôi viết thư chia tay Wolves từ ngày 22/8. Tôi không cần bất kỳ lời giải thích nào. Tôi đã tự mình làm điều đó và thể hiện lòng biết ơn đối với Wolves", Silva nói thêm.

Uche chưa giải thích về bức thư. Tiền đạo 22 tuổi người Nigeria được kỳ vọng là bổ sung hữu ích cho hàng công Crystal Palace sau sự ra đi của Eberechi Eze, người gia nhập Arsenal với giá 81 triệu USD.

Thanh Quý (theo Bild)