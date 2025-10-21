Tân binh lực lượng truy quét nhập cư Mỹ 'hụt hơi' với kiểm tra thể lực

Giới chức ICE tiết lộ phần lớn tân binh không đạt yêu cầu thể lực, sau khi nới lỏng chất lượng đầu vào để tăng quân số.

4 quan chức cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hôm 20/10 tiết lộ rằng chính quyền nước này đang đối mặt rào cản bất ngờ trong kế hoạch gia tăng quân số cho lực lượng truy quét người nhập cư, khi nhiều tân binh không vượt qua được các vòng kiểm tra thể lực cơ bản sau khi được nhận vào đào tạo.

Một quan chức lâu năm của ICE đánh giá tình trạng hiện nay "thật đáng thất vọng". Ông khẳng định mỗi lớp huấn luyện trước đây chỉ có vài người không đạt, do khâu sàng lọc hồ sơ từng nghiêm ngặt hơn.

Giới chức ICE mô tả yêu cầu về thể lực hiện nay là ứng viên phải thực hiện được 15 lần hít đất, 32 lần gập bụng và chạy 2,5 km trong 14 phút.

Bài kiểm tra này đã bớt khắc nghiệt hơn nhiều so với loạt yêu cầu thể lực được công bố trên trang web của ICE, gồm 31 lần gập bụng dưới một phút, 22 lần hít đất dưới một phút, chạy bứt tốc 200 m trong vòng 48 giây và chạy 2,5 km trong 14 phút 25 giây.

Nhân viên ICE đối phó biểu tình tại Portland, bang Oregon, ngày 18/10. Ảnh: AFP

Bốn quan chức giấu tên cho biết hơn 1/3 tân binh vẫn trượt bài kiểm tra thể lực hiện nay. Họ lo ngại tình trạng này ảnh hưởng xấu đến chỉ tiêu tuyển dụng, huấn luyện và triển khai 10.000 sĩ quan cho các chiến dịch truy quét nhập cư trước tháng 1/2026.

Mỹ cũng rút ngắn thời gian huấn luyện tại học viện ở bang Georgia, từ 4 tháng xuống còn 8 tuần, song nhiều học viên đã bỏ cuộc sau khi không vượt qua được bài kiểm tra luật di trú hoặc quyền hạn theo Tu chính án thứ Tư. Bài kiểm tra thể lực, đặc biệt là chạy 2,5 km, trở thành "ác mộng lớn nhất" đối với tân binh, theo hai quan chức ICE.

Tình trạng này xuất hiện sau khi chính quyền Mỹ nới lỏng quy trình tuyển dụng, giúp nhiều người "không quen vận động" vẫn được nhận việc. ICE đồng thời tăng mức thưởng lên 50.000 USD cùng chính sách xóa nợ sinh viên để thu hút nhân sự, đồng thời yêu cầu tân binh mang giày thể thao đến nơi làm việc để dễ tập luyện.

Tổ chức chạy thi theo thời gian chuẩn cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Một số tân binh không đạt tiêu chuẩn bị điều sang công việc hành chính hoặc chờ quyết định chấm dứt hợp đồng. Trong email nội bộ ngày 5/10, ICE cảnh báo về "số lượng lớn ứng viên dị ứng thể thao" và yêu cầu các văn phòng khu vực kiểm tra thể lực sơ bộ nghiêm túc trước khi gửi tân binh đến cơ sở đào tạo.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) Tricia McLaughlin khẳng định tỷ lệ trượt chỉ thể hiện "một nhóm nhỏ trong các khóa cơ bản đầu tiên". Bà nhấn mạnh phần lớn vị trí tuyển dụng sẽ được lấp đầy bằng nhân sự có kinh nghiệm từ các lực lượng chấp pháp khác, không cần thi thể lực tại cơ sở của ICE. Dù vậy, ứng viên được thuyên chuyển vẫn phải đáp ứng yêu cầu y tế và lý lịch.

Thanh Danh (Theo Atlantic)