Tân binh ghi bàn đầu tiên cho Man City

Pep Guardiola nói về lịch thi đấu dày đặc trong những ngày gần đây, và Man City của ông thi đấu như thể đã kiệt sức. Nhà ĐKVĐ nước Anh loại Salford trong một trận đấu mà Guardiola mô tả ngắn gọn là "nhàm chán".

Man City chơi mờ nhạt và thiếu tốc độ, thậm chí suýt bị kéo vào hiệp phụ, trước khi cú dứt điểm cận thành ở phút 80 của Marc Guehi ấn định kết quả thắng 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ tuyển Anh cho CLB anh mới gia nhập vào tháng trước.

Guehi mừng bàn ấn định chiến thắng trước Salford, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 14/2. Ảnh: Reuters

Từng bị hủy diệt 0-8 tại Etihad ở Cup FA cách đây 13 tháng, Salford - đội có các cổ đông gồm David Beckham và Gary Neville - hẳn lo sợ điều tồi tệ nhất khi Alfie Dorrington phản lưới nhà ngay phút thứ sáu, sau quả tạt xoáy của Rayan Ait-Nouri. Nhưng sau đó, đội khách dần lấy lại sự bình tĩnh, còn Man City càng đá càng thiếu ý tưởng.

"Trận đấu nhàm chán vì chúng tôi không đọc được các khoảng trống cần khai thác, mất quá nhiều thời gian cho quá trình triển khai bóng", HLV Guardiola nói sau trận. "Tin tốt duy nhất là chúng tôi đi tiếp. Có thể tôi đã không truyền đạt được cách để chơi mạch lạc hơn".

Đội hình Guardiola sử dụng hoàn toàn khác so với 13 tháng trước, khi họ thắng Salford 8-0. Omar Marmoush đá trung phong do Erling Haaland vắng mặt vì chấn thương gặp phải trong chiến thắng trước Fulham, còn John Stones đeo băng đội trưởng trong lần đầu ra sân kể từ đầu tháng 12 sau vấn đề ở đùi.

Salford đứng thứ sáu tại giải hạng tư Anh dù thua hai trong ba trận gần nhất. Họ tạo ra một vài pha bóng sóng gió về phía Man City, trong đó có tình huống Josh Austerfield sút hụt khi đối mặt với thủ môn James Trafford.

Man City thi đấu thiếu sắc bén và chỉ có một cơ hội để ghi bàn thứ hai trong hiệp đầu, là cú sút ở phút 23 của Marmoush nhưng bị từ chối vì việt vị. Cuối hiệp, Salford suýt chấm dứt cơn khát bàn thắng trước các đối thủ hạng cao khi Ben Woodburn dứt điểm, buộc Trafford phải đẩy bóng qua xà. Ngay sau đó, ở cự ly gần từ một quả phạt góc, Brandon Cooper bỏ lỡ cơ hội mười mươi để gỡ hòa khi đánh đầu trượt ở cột xa.

Đội bóng của Guardiola hiếm khi thi đấu hiền lành như vậy nên sự thay đổi là điều tất yếu. Phil Foden, Stones và Ait-Nouri rời sân, nhường chỗ cho Antoine Semenyo, Guehi và Nico O’Reilly.

Các sự điều chỉnh của Guardiola tỏ ra hiệu quả khi trung vệ Guehi ập vào ở cuối trận, lập công lần đầu sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 20 triệu Bảng. Trung vệ tuyển Anh từng là thành viên của Crystal Palace trong trận thua muối mặt trước đội bóng tí hon Macclesfield hồi tháng trước - một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải.

Vy Anh