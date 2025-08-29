Tân binh Champions League hò reo vì được gặp Real

KazakhstanCác cầu thủ Kairat nhảy cẫng, hò reo hoặc ôm đầu như không tin khi biết sẽ tiếp Real ở vòng bảng Champions League.

Tối 28/8, các cầu thủ Kairat tập trung xem truyền hình trực tiếp lễ bốc thăm vòng bảng Champions League. Khi biết sẽ tiếp Real, đội giàu thành tích nhất giải với 15 lần vô địch, nhiều người bắt đầu nhảy lên, hò reo lộ vẻ hớn hở, một vài người ôm đầu như thấy khó tin trước kết quả.

Tân binh Champions League hớn hở vì gặp Real Phản ứng của các cầu thủ Kairat khi biết sẽ gặp Real.

Kairat đăng video phản ứng của các cầu thủ lên mạng xã hội. Sau đó, nhiều CĐV để lại bình luận tích cực, khích lệ đội bóng. Tuy nhiên, một số người cảnh báo Kairat có thể trở thành "rổ đựng bóng" tại Champions League.

Kairat vừa làm nên phép màu khi giành quyền dự vòng bảng Champions League lần đầu tiên. Nhà vô địch Kazakhstan thắng Olimpija Ljubljana (Slovenia) 3-1 chung cuộc ở vòng sơ loại thứ nhất, KuPS (Phần Lan) 3-2 ở vòng sơ loại thứ hai, Slovan Bratislava 4-3 luân lưu ở vòng sơ loại thứ ba, và Celtic (Scotland) 3-2 luân lưu ở vòng play-off.

Trụ sở của Kairat đặt tại Almaty, thành phố nằm gần biên giới với Trung Quốc. Khoảng cách từ Almaty tới Hà Nội theo đường chim bay là 3.622 km, chỉ hơn một nửa so với khoảng cách tới Madrid, 6.400 km.

Các cầu thủ Kairat vui mừng sau khi thắng Celtic 3-2 luân lưu ở vòng play-off hôm 26/8. Ảnh: Reuters

Ngoài Real, Kairat còn gặp Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos và Copenhagen. Họ sẽ phải vượt qua quãng đường chim bay 6.900 km tới Lisbon để gặp Sporting, hành trình dài nhất lịch sử Champions League. Nếu đi theo đường hàng không tránh các khu vực đang có xung đột trên thế giới, Kairat thậm chí phải di chuyển gần 9.000 km với 14 tiếng trên máy bay.

Kairat từng hai lần dự Cup C2 châu Á. Nhưng từ khi Kazakhstan gia nhập UEFA năm 2002, họ dự các Cup châu Âu 13 lần. Thành tích tốt nhất của Kairat trong quá khứ là lọt vào vòng bảng Conference League 2021-2022.

Thanh Quý