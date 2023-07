Tân binh 76 triệu USD của Liverpool mặc số áo cũ của Gerrard

Chiếc áo số 8 lần đầu có chủ sau tám năm kể từ khi Steven Gerrard ra đi, khi Liverpool trao cho tiền vệ 76 triệu USD Dominik Szoboszlai.

Hôm 2/7, Liverpool thông báo đã ký hợp đồng với Szoboszlai từ RB Leizpig, và tiền vệ 23 tuổi đã chọn áo số 8. Giải thích vì sao chọn số áo này, tiền vệ người Hungary nói rằng anh từng xăm lên cánh tay một câu nói về Gerrard, rằng: "Talent is a divine blessing, but without incredible will and humility, it is worth nothing." (Tài năng là trời phú, nhưng sẽ chẳng có giá trị nếu thiếu ý chí kiên cường và sự khiêm nhường).

Szoboszlai ký hợp đồng với Liverpool và ra mắt đội bóng hôm 2/7. Ảnh: LFC

Gerrard chơi cho Liverpool thời 1998-2015, giúp đội vô địch Champions League 2005. Anh cũng đang giữ kỷ lục tám lần vào đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh, dù chưa từng vô địch. Kể từ khi anh rời Liverpool năm 2015, áo số 8 tại Liverpool không có chủ, cho đến khi Szoboszlai gia nhập.

Szoboszlai đã ký hợp đồng có hiệu lực năm năm với Liverpool, giúp anh trở thành tân binh thứ hai của đội trong hè 2022 sau Alexis Mac Allister. Liverpool đã phải trả 76 triệu USD phí phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này với Leipzig, hôm 30/6. Họ đưa ra quyết định này chỉ vài tiếng trước khi điều khoản phá vỡ hợp đồng hết hiệu lực.

Theo HLV Jurgen Klopp, Liverpool đã để ý tới Szoboszlai từ khi gặp Salzburg ở Champions League cuối năm 2019. Khi đó tiền vệ này mới 19 tuổi, chơi bên cạnh Erling Haaland hay người cũ Liverpool Takumi Minamino. "Szoboszlai vẫn còn rất trẻ nên sẽ không có áp lực nào ở đây", HLV người Đức nói. "Cậu ấy còn có thể tiến bộ hơn nữa và nhiệm vụ của chúng tôi là kiên nhẫn và cho Szoboszlai thời gian thể hiện bản thân".

Tài nghệ của Dominik Szoboszlai ở Bundesliga Những pha bóng hay của Szoboszlai ở Bundesliga.

Klopp còn nói rằng Szoboszlai được giáo dục tốt trong bóng đá, do luôn thi đấu trong các CLB thuộc tập đoàn Red Bull, từ Liefering, Salzburg đến Leipzig. "Trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục giáo dục cậu ấy trở thành thành viên trong gia đình Liverpool", ông nhấn mạnh. "Bản hợp đồng này đại diện cho tương lai đội bóng, và tôi không thể hài lòng hơn".

Hoàng An