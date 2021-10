Tân Á Đại Thành muốn đầu tư đô thị trung tâm hành chính ở Đắk Lắk

Công ty Tân Á Đại Thành đã đưa ra phương án quy hoạch sơ bộ với dự án khu đô thị trung tâm hành chính ở Đắk Lắk.

Doanh nghiệp này cho biết, dự án có diện tích khoảng 72 ha, vị trí tại thôn 9 xã Ea Đar, giáp với khu trung tâm hành chính mới của huyện. Dự án bao gồm hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với Quốc lộ 26. Trong đó lấy cụm công trình trụ sở UBND, trung tâm thương mại và công viên cây xanh làm trung tâm... Tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.700 tỷ đồng.

Đánh giá đề xuất của doanh nghiệp, ông Y Nhuân Byă, Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar cho rằng, dự án này sẽ góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa tại địa phương và tạo nên diện mạo rất mới, hiện đại cho thị xã Ea Kar. Do đó, địa phương chấp thuận cho doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch dự án.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan của huyện phối hợp với doanh nghiệp để thống nhất về ranh giới vị trí, quy mô diện tích và phương án quy hoạch sơ bộ đối với dự án khu đô thị trung tâm hành chính mới Ea Kar. Từ đó có cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành là ông lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ngành nước, nhựa và thái dương năng. Năm 2019, Tập đoàn này dần bắt đầu dần lấn sân sang bất động sản khi thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Doanh nghiệp này đang có quỹ đất lớn tại TP HCM, Hà Nội, Nghệ An, Bình Thuận, Long An và Phú Quốc. Tân Á Đại Thành cũng đang sở hữu 2 dự án là khu đô thị cao cấp Meyhomes Capital Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Bãi Lữ Resort (tỉnh Nghệ An).

Đức Minh