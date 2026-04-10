Tân Á Đại Thành củng cố mảng công nghiệp

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và củng cố vị thế trên thị trường.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam chất lượng cao" năm 2026 vào cuối tháng 3, đánh dấu 20 năm liên tiếp đạt danh hiệu. Đại diện doanh nghiệp cho biết thành tựu này phản ánh mức độ nhận diện thương hiệu và sự ổn định về chất lượng sản phẩm trong hệ sinh thái công nghiệp đa ngành của tập đoàn.

Trong danh sách năm nay, các sản phẩm chủ lực ở lĩnh vực công nghiệp của đơn vị tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn gồm: máy lọc nước, bình nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời và bộ lọc đầu nguồn. Đây là nhóm sản phẩm gắn liền với nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình, yêu cầu cao về độ bền, độ an toàn và hiệu suất vận hành.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành (giữa) nhận chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026". Ảnh: Tân Á Đại Thành

Ở ngành hàng vật liệu xây dựng, các sản phẩm gạch Tuynel, xi măng Hà Tiên Kiên Giang, xi măng Hà Tiên Kiên Lương do những đơn vị thành viên sản xuất cũng được vinh danh. Nhóm sản phẩm này đóng vai trò nền tảng trong xây dựng dân dụng và hạ tầng, được tiêu thụ rộng rãi tại khu vực phía Nam, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.

"Sự hiện diện đồng thời của các nhóm sản phẩm dân dụng và vật liệu xây dựng trong danh sách được bình chọn phản ánh định hướng phát triển cân bằng giữa các ngành hàng trong lĩnh vực công nghiệp, giúp Tân Á Đại Thành gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Các sản phẩm của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026". Ảnh: Tân Á Đại Thành

Tân Á Đại Thành hiện hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành với 3 lĩnh vực trụ cột công nghiệp - công nghệ cao - bất động sản. Trong đó, ở lĩnh vực công nghiệp, tập đoàn phát triển hệ sinh thái sản phẩm trải rộng từ thiết bị gia dụng đến vật liệu xây dựng và hạ tầng phục vụ đa dạng nhu cầu dân dụng, các công trình lớn và đã có hơn 33 năm sản xuất và khai thác thị trường.

Để duy trì vị thế của một trong những tập đoàn top đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, Tân Á Đại Thành đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống sản xuất quy mô lớn, tăng cường tự động hóa và áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng theo hướng tiệm cận quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành ký kết hợp tác với Sinoma International Engineering để xây dựng Nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang tại An Giang. Ảnh: Tân Á Đại Thành

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ xây dựng dự án nhà máy xi măng mới với sự tham gia của các đối tác công nghệ quốc tế nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, tối ưu tiêu hao năng lượng và giảm phát thải. Song song đó, nhà máy gạch mới cũng sắp đưa vào hoạt động trong tháng 6 này được nâng cấp theo hướng hiện đại, cải thiện năng suất và giảm tác động môi trường. Chiến lược này hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng sản xuất và trách nhiệm môi trường, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Hải My