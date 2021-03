Tăm xỉa răng đâm thủng ruột non

Hà NộiTrước khi ngủ, người đàn ông 52 tuổi có thói quen ngậm tăm, sau đó thiếp đi và vô tình nuốt cây tăm vào bụng.

Người nhà cho biết ông không có bệnh nền hay bệnh bất thường. Đầu tháng 3, ông thấy đau nhói vùng quanh rốn nên đi khám ở bệnh viện địa phương song được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa và điều trị tại nhà. Sau 5 ngày dùng thuốc, ông không thấy đỡ đau. Cơn đau tăng dần, đau nhiều hơn mỗi khi thay đổi tư thế.

Giữa tháng 3, ông tới Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp khám. Bác sĩ cho biết ông bị sốt 39 độ C, ấn đau và phản ứng thành bụng rõ, co cứng cơ thành bụng ở vùng hố chậu phải và hạ vị, chẩn đoán viêm phúc mạc ổ bụng, nghi ngờ có dị vật trong ổ bụng, chỉ định phẫu thuật. Trong mổ, họ phát hiện một que tăm dài 10 mm, đường kính 1 mm, xuyên thủng thành quai ruột non. Ổ bụng có nhiều dịch đục mủ loãng.

Ngày 19/3, sức khỏe của ông đã ổn định. Khi hoàn toàn tỉnh táo, người bệnh cho biết không nhớ đã nuốt phải tăm tre và sẽ bỏ thói quen ngậm tăm trước khi ngủ.

Bác sĩ Nguyễn Sinh Cung, trực tiếp phẫu thuật, cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp thủng ruột do ngậm tăm. Một số người có thói quen ngậm tăm khi đi dạo, nói chuyện, nằm nghỉ nên vô thức nuốt phải vật này.

Tăm có thể đâm xuyên thủng ống tiêu hóa, thủng dạ dày, xuyên gan, xuyên tim và gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân không ngậm tăm, nhanh chóng đến bệnh viện khám để được điều trị nếu không may nuốt phải tăm.

Cây tăm đâm xuyên ruột non người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Chi Lê