Tăm xỉa răng cắm sâu vào gan cụ ông

Hải DươngNgười đàn ông 77 tuổi, sốt cao kéo dài không giảm, bác sĩ phát hiện chiếc tăm xỉa răng cắm sâu vào thùy gan trái gây nhiễm trùng, phải cắt gan.

Ngày 10/3, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết cụ ông tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ, đang điều trị bằng thuốc theo đơn. Khoảng một tháng trước, bệnh nhân sốt liên tục, kết quả chụp cắt lớp vi tính thấy ổ áp xe tại thùy gan trái, bên trong có một dị vật mắc kẹt - chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng kéo dài.

Êkíp phẫu thuật cắt thùy gan trái để loại bỏ dị vật và xử lý ổ áp xe, phát hiện bên trong có một chiếc tăm tre dài khoảng 5 cm cắm sâu vào nhu mô gan.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân có thói quen ngậm tăm tre sau khi ăn, cả khi đi ngủ, khiến ông vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật - Tiêu hóa, cho biết tăm sắc nhọn và cứng nên có thể dễ dàng xuyên thủng thành dạ dày sau đó di chuyển đến gan, ruột non hoặc đại tràng. Nếu không được phát hiện kịp thời, dị vật có thể gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến viêm nhiễm kéo dài và hình thành ổ áp xe nguy hiểm. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với nhiều biến chứng như áp xe gan lan rộng, vỡ vào ổ bụng. Ngoài ra, nhiễm trùng huyết cũng là một rủi ro lớn, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền. Dị vật tiếp tục di chuyển có thể gây thủng ruột non hoặc đại tràng, dẫn đến viêm phúc mạc và tắc ruột.

Bác sĩ khuyến cáo không nên ngậm tăm sau ăn. Khi có dấu hiệu đau bụng bất thường, hóc dị vật nên đến cơ sở y tế khám ngay tránh dị vật ảnh hưởng gây viêm, áp xe cơ quan tiêu hóa.

Thúy Quỳnh