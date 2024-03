Tấm ván gỗ trong phim 'Titanic' giá hơn 700.000 USD

MỹMảnh gỗ cứu Rose trong "Titanic" được bán 718.750 USD, thuộc bộ sưu tập đạo cụ đấu giá ở sự kiện Treasures From Planet Hollywood.

Theo The Hollywood Reporter ngày 25/3, công ty Heritage Auctions tổ chức đấu giá các món đồ mang tính biểu tượng của loạt phim điện ảnh ăn khách. Tấm ván gỗ trong Titanic (1997) vượt qua roi da của Indiana Jones trong Temple of Doom (1984) và cây rìu của The Shining (1980), là đạo cụ được đấu giá cao nhất. Ban tổ chức lưu ý mảnh gỗ không phải cánh cửa trọn vẹn mà chỉ là phần trên của cửa phòng chờ khoang hạng nhất.

Cánh cửa vỡ trong "Titanic" tại buổi đấu giá. Ảnh: Heritage Auctions

Trước đó, chi tiết chỉ có Rose sống sót nhờ nằm trên tấm gỗ ở cuối phim từng gây tranh cãi. Khán giả cho rằng cánh cửa có thể chịu sức nặng hai người nên Jack có thể sống tiếp nếu leo lên cùng người yêu.

Cảnh Jack qua đời trong phim "Titanic" Phân đoạn Jack qua đời trong phim "Titanic". Video: YouTube Industry Facts

Đạo diễn Titanic James Cameron đã làm thí nghiệm kiểm tra khả năng trên với các nhà khoa học và diễn viên đóng thế nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt phim. Ông kết luận Jack có thể sống nhưng cả hai phải đối mặt nhiều rủi ro. "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không muốn làm bất kỳ điều gì khiến người yêu gặp nguy hiểm. Điều đó phù hợp 100% tính cách của nhân vật", ông nói.

Cảnh Jack nhường Rose tấm ván gỗ cuối phim. Ảnh: 20th Century Fox

Ngoài ra, chiếc váy voan của Rose mặc cuối phim được bán với giá 125.000 USD. Ban tổ chức cũng công bố giá của một số đạo cụ khác.

Titanic (1997) do James Cameron đạo diễn, xoay quanh tình yêu của tiểu thư Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet đóng) và chàng Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) - một trong những chuyện tình ấn tượng nhất màn ảnh. Rose bị mẹ ép cưới một quý tộc. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi kể từ khi cô gặp họa sĩ nghèo Jack trên chuyến tàu định mệnh. Họ yêu nhau bất chấp khoảng cách địa vị và sự ngăn cấm của nhiều người.

Tác phẩm phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành phim ăn khách thứ tư mọi thời. Cảnh Jack nhường Rose tấm ván gỗ, mặc bản thân dần chết trong biển lạnh trở thành một trong những khoảnh khắc hay nhất phim.

Phương Thảo (theo The Hollywood Reporter)