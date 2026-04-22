Tam Triều Dâng tạo sức hút với váy áo cắt xẻ

Tam Triều Dâng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diễn cặp với Võ Điền Gia Huy trong phim truyền hình đang hot Vì mẹ anh phán chia tay. Hàng nghìn khán giả lập nên nhóm Coconut Couple để cập nhật thông tin của cả hai và mong cho họ thành đôi ngoài đời.
Hôm 18/4, hai diễn viên diện đồ cô dâu, chú rể trong tiết mục Kim phút kim giờ ở concert Anh trai say hi, TP HCM. Những video ghi lại khoảnh khắc cặp sao tương tác trên sân khấu và hậu trường thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Tam Triều Dâng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diễn cặp với Võ Điền Gia Huy trong phim truyền hình đang hot Vì mẹ anh phán chia tay. Hàng nghìn khán giả lập nên nhóm Coconut Couple để cập nhật thông tin của cả hai và mong cho họ thành đôi ngoài đời.
Hôm 18/4, hai diễn viên diện đồ cô dâu, chú rể trong tiết mục Kim phút kim giờ ở concert Anh trai say hi, TP HCM. Những video ghi lại khoảnh khắc cặp sao tương tác trên sân khấu và hậu trường thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Tam Triều Dâng sinh năm 1998 tại Tây Ninh, theo con đường nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Cô từng làm mẫu, sau đó chuyển sang diễn viên. Các phim cô đóng gồm: Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Tham vọng giàu sang, Nước mắt loài cỏ dại, Bẫy tiền, 100 ngày bên em, Ngày ấy mình đã yêu.
Tam Triều Dâng sinh năm 1998 tại Tây Ninh, theo con đường nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Cô từng làm mẫu, sau đó chuyển sang diễn viên. Các phim cô đóng gồm: Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Tham vọng giàu sang, Nước mắt loài cỏ dại, Bẫy tiền, 100 ngày bên em, Ngày ấy mình đã yêu.
Triều Dâng được nhận xét có lối diễn đa dạng, gu mặc quyến rũ thể hiện sự trưởng thành.
Triều Dâng được nhận xét có lối diễn đa dạng, gu mặc quyến rũ thể hiện sự trưởng thành.
Tại các sự kiện, cô thường chọn đầm xẻ ngực, đuôi cá, corset, lệch vai, tôn điểm mạnh hình thể.
Đời thường, cô chọn áo yếm, chân váy lụa, corset, đầm midi, crop top, phối ăn ý với dép cao gót, giày búp bê, sneakers. Tam Triều Dâng thường áp dụng một số mẹo phối đồ để trông cao ráo hơn, như áp dụng công thức áo ôm với quần ống rộng hoặc quần cạp cao. Cô còn tiết chế phụ kiện để tổng thể trang phục trông thanh thoát.
Đời thường, cô chọn áo yếm, chân váy lụa, corset, đầm midi, crop top, phối ăn ý với dép cao gót, giày búp bê, sneakers. Tam Triều Dâng thường áp dụng một số mẹo phối đồ để trông cao ráo hơn, như áp dụng công thức áo ôm với quần ống rộng hoặc quần cạp cao. Cô còn tiết chế phụ kiện để tổng thể trang phục trông thanh thoát.
Trong một lần đi ăn tối, cô phối corset gấm mang phong cách retro, phối chân váy satin màu kem, tạo vẻ sang trọng bằng túi Louis Vuitton.
Trong một lần đi ăn tối, cô phối corset gấm mang phong cách retro, phối chân váy satin màu kem, tạo vẻ sang trọng bằng túi Louis Vuitton.
Cách mặc cả bộ màu đen gồm đầm xẻ ngực sâu dáng chữ A và dép cao gót giúp tạo hiệu ứng thon thả.
Cách mặc cả bộ màu đen gồm đầm xẻ ngực sâu dáng chữ A và dép cao gót giúp tạo hiệu ứng thon thả.
Người đẹp Tây Ninh chuộng trang sức mảnh, thỉnh thoảng phối nhiều lớp, tạo vẻ ấn tượng cho tổng thể.
Người đẹp Tây Ninh chuộng trang sức mảnh, thỉnh thoảng phối nhiều lớp, tạo vẻ ấn tượng cho tổng thể.
Triều Dâng diện mốt ngực trần với áo xẻ ngực và hở lưng, kết hợp quần jeans, giúp diện mạo vừa năng động vừa gợi cảm.
Triều Dâng diện mốt ngực trần với áo xẻ ngực và hở lưng, kết hợp quần jeans, giúp diện mạo vừa năng động vừa gợi cảm.
Trong một chuyến nghỉ dưỡng, cô lăng xê mốt khoe nội y khi diện áo khoác đen và quần jeans.
Trong một chuyến nghỉ dưỡng, cô lăng xê mốt khoe nội y khi diện áo khoác đen và quần jeans.
Nhiều năm qua, diễn viên theo đuổi môn múa cột để siết dáng, tăng cường sức khỏe. Môn tập này đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai, giúp đốt cháy năng lượng hiệu quả cho toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, cô còn duy trì thói quen vận động để giữ cho cơ thể luôn năng động, tránh tích tụ mỡ thừa do ngồi lâu.
Nhiều năm qua, diễn viên theo đuổi môn múa cột để siết dáng, tăng cường sức khỏe. Môn tập này đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai, giúp đốt cháy năng lượng hiệu quả cho toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, cô còn duy trì thói quen vận động để giữ cho cơ thể luôn năng động, tránh tích tụ mỡ thừa do ngồi lâu.
Triều Dâng không áp dụng các chế độ ăn kiêng khắt khe để đảm bảo sức khỏe khi đóng phim. Cô hạn chế tinh bột, đồ ăn quá mặn hoặc chứa nhiều đường và dầu mỡ. Người đẹp ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi và uống nhiều nước hàng ngày.
Triều Dâng không áp dụng các chế độ ăn kiêng khắt khe để đảm bảo sức khỏe khi đóng phim. Cô hạn chế tinh bột, đồ ăn quá mặn hoặc chứa nhiều đường và dầu mỡ. Người đẹp ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi và uống nhiều nước hàng ngày.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp