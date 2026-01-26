Tấm thiệp ở khách sạn 5 sao

Do công việc, tôi thường xuyên đi công tác và là khách quen của nhiều thương hiệu khách sạn lớn.

Tôi luôn nhận được thư chào đón hiện lên màn hình TV, hay những tấm thiệp in sẵn với chữ ký photocopy. Mọi thứ đều chuyên nghiệp nhưng na ná nhau.

Một lần, vừa vào phòng, tôi thấy trên bàn làm việc có tấm thiệp nhỏ. Không phải loại in sẵn với dòng chữ "Chào mừng quý khách" quen thuộc. Đây là thiệp viết tay - từng nét chữ rõ ràng: "Chào mừng anh Sơn quay lại! Chúc anh có chuyến công tác thành công". Phía dưới là chữ ký tay của người quản lý.

Chỉ là một tiểu tiết, nhưng tôi cảm thấy ấm áp và được trân trọng. Điều kỳ diệu là cảm giác đó theo tôi suốt kỳ lưu trú - tôi trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn với mọi thứ diễn ra sau đó.

Khách sạn hoàn toàn có thể gửi tin nhắn tự động, hiển thị lời chào trên TV, hay in sẵn hàng trăm tấm thiệp với chữ ký scan. Nhưng họ đã chọn cách khác - để một con người dành thời gian viết tay cho một con người.

Câu chuyện nhỏ này khiến tôi suy nghĩ nhiều, không chỉ với tư cách một khách hàng, mà còn với góc nhìn của người đã gắn bó với ngành du lịch và khách sạn suốt hai thập kỷ.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà công nghệ được kỳ vọng giải quyết mọi vấn đề. Theo báo cáo của Skift Research năm 2025, ngành công nghệ khách sạn đang ở bước ngoặt quan trọng, với đầu tư và ứng dụng công nghệ tăng tốc trên mọi phân khúc. Các khách sạn đua nhau số hóa: check-in qua ứng dụng, menu điện tử, chatbot hỗ trợ 24/7, QR code ở mọi ngóc ngách.

Nhưng có một sự thật: theo khảo sát PwC Customer Experience 2025, 86% người tiêu dùng cho rằng tương tác con người có vai trò quan trọng trong trải nghiệm thương hiệu. Nhưng dù vậy, có tới 58% thừa nhận họ không thật sự thoải mái khi giao tiếp với nhãn hàng bằng công cụ AI. 52% người tiêu dùng đã ngừng mua hàng từ một thương hiệu vì trải nghiệm tồi với sản phẩm hoặc dịch vụ, trong khi 29% ngừng do trải nghiệm khách hàng kém, dù trực tuyến hay trực tiếp.

Cá nhân hóa là yếu tố then chốt trong trải nghiệm khách hàng. Theo McKinsey, 71% khách hàng mong đợi sự cá nhân hóa từ các thương hiệu họ tương tác, và những thương hiệu đáp ứng được điều này ghi nhận doanh thu cao hơn 40% từ nhóm khách hàng đó. Tuy nhiên, cá nhân hóa thực sự đến từ sự thấu hiểu con người, không chỉ từ thuật toán.

Trong phân khúc cao cấp, 70% tiêu chí đánh giá khách sạn 5 sao dựa trên chất lượng dịch vụ, bao gồm sự ấm áp, chuyên nghiệp và khả năng đoán trước nhu cầu của khách, trong khi cơ sở vật chất chỉ chiếm 30%. Chatbot hữu ích cho các yêu cầu đơn giản, nhưng khách hàng vẫn ưa thích tương tác với con người khi cần sự quan tâm thực sự. Điều này giải thích vì sao một tấm thiệp viết tay có thể tạo ra ấn tượng sâu sắc.

Với ngành dịch vụ, chúng tôi thường nói về "service from the heart" - dịch vụ từ trái tim. Nhưng khái niệm này đang dần trở nên sáo rỗng khi bị lạm dụng trong các khẩu hiệu và bài đào tạo mà không được đưa vào hành động thực tế.

Dịch vụ có cảm xúc là khả năng đặt mình vào vị trí của khách hàng và hành động dựa trên sự thấu cảm đó. Không phải là làm theo kịch bản, cũng không phải là áp dụng đúng quy trình. Nó là nghệ thuật đọc vị nhu cầu và đáp ứng theo cách khiến khách hàng cảm thấy được quan tâm thực sự.

Tôi không phản đối công nghệ, ngược lại, với vai trò điều hành một doanh nghiệp du lịch, tôi hiểu rõ giá trị của số hóa và dữ liệu. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng chúng.

Khi một khách quen quay lại, khách sạn có thể chọn một trong hai cách. Cách thứ nhất: gửi email tự động, hiển thị lời chào trên TV, in thiệp với chữ ký scan - đúng quy trình, tiết kiệm thời gian, và vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp. Cách thứ hai: dành vài phút để viết tay một tấm thiệp, để quản lý ra sảnh chào đón - mất thêm chút thời gian nhưng tạo ra kết nối thực sự.

Cách thứ nhất là dịch vụ. Cách thứ hai là dịch vụ có cảm xúc. Sự khác biệt nằm ở chỗ: một bên xem khách hàng là một trong hàng trăm người cần được chào đón, một bên xem khách hàng là một cá nhân cần được ghi nhớ.

Trong những năm tới, ranh giới giữa công nghệ và con người trong ngành dịch vụ sẽ ngày càng mờ nhạt. Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán sở thích của khách, robot có thể giao đồ ăn lên phòng, và trợ lý ảo có thể trả lời mọi câu hỏi. Thị trường robot dịch vụ đạt 0,61 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tăng lên 1,84 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép 24,72%.

Nhưng tôi tin rằng những doanh nghiệp thực sự thành công sẽ là những doanh nghiệp biết cách kết hợp hài hòa giữa hiệu quả của công nghệ và sự tinh tế của con người. Khách hàng ngày nay không chỉ mua sản phẩm hay dịch vụ, họ mua trải nghiệm. Và trải nghiệm đáng nhớ thường đến từ những khoảnh khắc nhỏ: một nụ cười chân thành, một hành động chu đáo không cần yêu cầu, một vấn đề được giải quyết trước khi khách hàng kịp lo lắng.

Những khoảnh khắc ấy không thể được lập trình. Chúng chỉ có thể đến từ những con người được đào tạo đúng cách, được trao quyền đủ lớn, và được truyền cảm hứng để phục vụ từ trái tim.

Tôi sẽ luôn quay lại khách sạn ấy, không chỉ vì cơ sở vật chất hay vị trí, mà vì tấm thiệp viết tay đã nhắc tôi rằng: sự khác biệt giữa tốt và xuất sắc đôi khi chỉ nằm ở những chi tiết rất nhỏ.

Nguyễn Cao Sơn

.