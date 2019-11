Vợ liên tục đòi hỏi chuyện ấy sau khi biết tôi phản bội

Tôi cưới được gần 15 năm, có một cháu trai. Vợ chồng tôi rất ít quan hệ, những lần có là do tôi chủ động và cô ấy mặc kệ, tôi thích làm gì thì làm, không cảm xúc.

Cách đây một năm, vợ chồng tôi có cú sốc về công việc khiến tình cảm giảm sút, không tìm được tiếng nói chung. Trong chuyện ấy, nhiều khi vợ bảo tôi nên làm cái này cái kia để có cảm hứng hơn nhưng tôi chỉ làm cho có lệ rồi lại theo cách mình muốn.

Nói chung, đúng vào khoảng thời gian đen tối của hôn nhân thì tôi gặp người phụ nữ khác. Cô ấy không trẻ, thậm chí nhan sắc và cơ thể không bằng vợ tôi. Tôi và cô ấy xuất phát điểm chỉ là tâm sự nhân tình thế thái, rồi hẹn hò. Trong một phút yếu lòng, không muốn làm cô ấy thất vọng, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Từ đó, chúng tôi không dứt ra được. Tôi cũng không hiểu tại sao như thế, cả 2 đều biết đó là sai, không hề muốn ảnh hưởng đến gia đình, tôi vẫn yêu vợ và không muốn thay đổi gì. Tôi cảm thấy mình yêu cả hai. Tuy nhiên, có một điều lạ là bản thân không hề muốn sở hữu bồ, chỉ muốn sở hữu vợ. Tôi vẫn ghen tuông phát điên mỗi khi có đồng nghiệp gọi điện hoặc nhắn tin cho vợ dù vợ không có tình ý gì.

Rồi chuyện vỡ lở, vợ biết chuyện và đòi ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà. Vợ khóc rất nhiều, sau một tuần chúng tôi đã có buổi nói chuyện, tôi xin vợ tha thứ và muốn hàn gắn gia đình. Tôi thấy mình còn yêu vợ rất nhiều, có lẽ tôi ngoại tình vì ham muốn và thấy mình bị vợ bỏ rơi thôi. Sau một tuần, vợ tôi thành người khác, không hề khóc lóc hay hờn giận, chủ động ôm hôn tôi và nói không muốn mất tôi. Tôi thực sự trút được gánh nặng. Đêm làm lành đó, chúng tôi đã gần gũi lại với nhau, sau đó vợ âm thầm khóc. Từ lần đó, mỗi ngày vợ đều muốn làm chuyện ấy, như biến thành người khác, có ngày đòi hỏi tôi 3-4 lần, cứ nhìn thấy tôi là vợ ham muốn.

Chuyện đã 3 tháng và tôi cảm thấy sức khỏe mình giảm sút nhiều, luôn cố gắng đáp ứng mỗi khi vợ muốn, lo lắng vợ sẽ bỏ nếu tôi không làm tròn bổn phận người chồng. Thi thoảng, trong lúc gần gũi, vợ lại hỏi tôi về người tình khiến tôi mất hết cảm giác. Còn nếu không làm vợ thỏa mãn thì vợ khóc và tôi thấy mình rất tệ hại.

Tôi muốn hỏi chuyên gia, vợ tôi có phải đang bị bệnh không và tôi cần làm gì để giúp, song hành cùng vợ? Tôi rất thương vợ và thấy mình tồi tệ. Tôi lo lắng nếu không thể đáp ứng được nhu cầu thì vợ sẽ có người đàn ông khác. Gần đây tôi không biết vợ nghĩ gì, muốn gì, có thật sự tha thứ cho tôi và ở bên tôi hay không? Xin cho tôi lời khuyên.

Nguyên

Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:

Chào bạn thân mến!

Sau khi đọc những chia sẻ của bạn, tôi thấy mừng khi bạn nhìn nhận ra những mâu thuẫn tồn tại trong cuộc hôn nhân và quyết định tìm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài sau 3 tháng liên tục chìm trong sự bế tắc. Không phải ai cũng có thể chia sẻ những vấn đề riêng tư của gia đình mình với người ngoài, việc bạn gửi bức thư đến tòa soạn thể hiện việc bạn thực sự có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, với tư cách là một người chồng, người cha.

Theo quan điểm chuyên môn, tôi nhận thấy một vấn đề tồn tại ngay từ đầu giữa hai vợ chồng, đó chính là phương thức đánh giá chất lượng mối quan hệ và cách các bạn biểu lộ tình cảm cho đối phương. Vợ chồng bạn đều đang có những lo âu, ám ảnh về việc phải đáp ứng được nhu cầu về tình dục của đối phương, vô tình đặt những giây phút gần gũi thân mật này thành tiêu chuẩn để đánh giá về mối quan hệ, bỏ qua những yếu tố khác như: sự cởi mở giữa hai bên, sự thấu hiểu, đồng cảm...

Với người vợ, dường như việc phát hiện bạn có mối quan hệ với phụ nữ khác đã khiến cô ấy đặt câu hỏi về lý do tại sao và đặt ra giả định rằng do bản thân không thể làm cho chồng thỏa mãn. Điều này lý giải cho việc cô ấy luôn muốn gần gũi bạn và khi không đạt được mức hài lòng như mong muốn, vợ bạn sẽ có xu hướng lo sợ và so sánh bản thân với người tình của chồng. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn muốn bù đắp hết mức cho vợ, nhưng điều này khiến bạn có suy nghĩ dù thế nào cũng luôn phải đáp ứng tốt cho vợ như một cách để làm tròn bổn phận của người chồng. Như vậy, vợ chồng bạn, mỗi người đều mang trong mình những tâm sự riêng không nói ra khiến áp lực đè nặng lên vai cả hai người ngày càng trở nên nặng nề.

Do đó, để loại bỏ những lo âu của hai vợ chồng cũng như để bạn lấy lại niềm tin của vợ, tôi khuyến nghị một số phương pháp như sau cho hai bạn:



Lên kế hoạch sinh hoạt vợ chồng một cách hợp lý: Việc này đòi hỏi sự thành thật và cởi mở từ bạn để có thể bước đầu thuyết phục vợ. Hãy từ chối lời yêu cầu của vợ bằng cách chia sẻ chân thật về tình trạng sức khỏe của bạn, hỏi thăm về sức khỏe của cô ấy và khẳng định rằng việc bạn từ chối không đồng nghĩa với việc tình cảm của bạn dành cho cô ấy giảm sút. Sau đó đề xuất việc hai vợ chồng cùng lên lịch sinh hoạt chăn gối và tập thể dục một cách lành mạnh. Hai bạn hoàn toàn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn về điều này.

Vợ chồng cùng tìm đến chuyên gia về tâm lý để được nhận hỗ trợ, thúc đẩy cải thiện chất lượng mối quan hệ. Đây là cách thức an toàn, hiệu quả để giúp hai bạn cởi mở và hiểu thêm về những suy nghĩ, khúc mắc của đối phương thay vì chỉ phỏng đoán về nhau như hiện tại. Hai bạn sẽ nhận được hỗ trợ để có riêng cho mình những phương thức giao tiếp, chăm sóc cho nhau mang lại kết quả tích cực.

Trên hết, điều quan trọng nhất có thể quyết định chất lượng mối quan hệ của hai bạn chính là sự chân thành. Hai bạn có thể cho nhau thời gian, tìm các phương thức khác nhau để cải thiện mối quan hệ, nhưng nếu sự chân thành không được chuyển tải qua từng hành động của bạn với vợ, sẽ rất khó khăn để khiến cô ấy tin tưởng và có được cảm giác yên tâm, an toàn khi ở bên bạn. Vì vậy, tôi thật lòng mong bạn sẽ là người luôn kiên nhẫn ở bên vợ, cởi mở một cách thành thật để dần có lại được niềm tin của vợ, từ đó xóa tan đi những lo âu của riêng bạn. Chúc hai bạn luôn đồng hành và cùng nhau tìm được hạnh phúc.

