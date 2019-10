Vợ hay cằn nhằn từ khi tôi nghỉ việc

Thỉnh thoảng tôi nói vợ đưa ít tiền đi cà phê hay đi nhậu với bạn bè thì nhận câu trả lời: “Rảnh quá mà, nhậu suốt”.

Đọc các bài tâm sự gần đây liên quan đến tiền, tôi thấy gia đình mình còn bế tắc hơn rất nhiều mà chưa có cách giải quyết. Tôi ở tuổi trung niên (ngoài 50 tuổi một tí), đang ở Sài Gòn, con cái có 2 đứa nhưng cũng chưa đủ lớn để tự lo cho bản thân. Trước đây, tôi đi làm lương cũng khá nên việc chi phí cho các sinh hoạt của gia đình như ăn uống, học hành, ơn nghĩa... không thành vấn đề lớn, vợ cũng đi làm nhưng lương không cao. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như tôi không nghỉ việc do sát nhập công ty. Sau một thời gian đi xin việc nhiều nơi không thành (có lẽ vì tôi làm kế toán và đã lớn tuổi), tôi chán nản, ở nhà, đương nhiên là nhà tôi thiếu hụt nguồn thu (tôi ở nhà khoảng 3 năm nay). Mình lương vợ tôi dùng cho cả gia đình nên lúc nào cũng căng thẳng, không khí trong gia đình nặng nề, con cái đi học về là đứa nào vào phòng đứa đó, không hề có tương tác gì trong gia đình.

Vợ tôi giờ đây không còn như xưa, sẵn sàng to tiếng, la mắng chồng con vì những lý do rất nhỏ, đôi khi là do khách quan. Ví dụ hôm rồi con tôi chạy xe va quẹt với người ta phải đền tiền thuốc, xe con phải sửa lại, vợ la ầm lên làm thằng con mếu máo, không giao tiếp mấy ngày. Tôi nói đó chỉ là tai nạn thì vợ bảo sao lại bênh con. Hay như hôm rồi tôi đi cầu thang làm rớt điện thoại, vỡ màn hình phải thay mới, tôi nhận được điệp khúc cằn nhằn của vợ, thật chẳng biết nói sao nữa.

Tôi không đi làm nên ý thức được là mình giúp được gì thì giúp cho vợ con như chở con đi học (đứa nhỏ), đi chợ nấu ăn, làm việc nhà, vậy mà chưa bao giờ thấy nét mặt hạnh phúc của vợ. Trong thời gian ở nhà tôi có thử làm một số thứ linh tinh để tăng thu nhập nhưng không thành, nản quá đành ở nhà luôn.

Nghĩ lại ngày xưa mình là trụ cột gia đình chứ đâu đến nỗi nào, tiền làm ra đưa vợ, rồi cũng tích lũy mua được nhà để thoát cảnh ở trọ là đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi. Giờ đây nhìn lại mình, hoàn cảnh của mình, tôi còn thấy chán vì chưa biết phải giải quyết bài toán kinh tế gia đình như thế nào để được hạnh phúc, lúc nào cũng căng thẳng. Con lớn tôi đang học lớp 12, đứa nhỏ lớp 10, một chặng đường dài phía trước phải lo nữa. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

Bình

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.