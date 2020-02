Vợ chối bỏ thiên chức làm vợ và làm mẹ

Tôi 38 tuổi, vợ kém một tuổi, mới kết hôn 2 năm. Vợ luôn từ chối chuyện chăn gối với lý do sợ "đau" và "không muốn sinh". Chuyện vợ chồng chỉ đếm bằng bàn tay 5 ngón.

Chúng tôi cùng sống và làm việc tại một xã miền núi xa xôi của Cao Bằng. Vợ luôn kêu đau ngực khi tôi muốn gần gũi, chỉ hết đau khi đến ngày. Vợ tôi hoàn toàn không bơm silicon, áo mặc cũng là size nhỏ nhất.

Xin hỏi các bạn, một người từng có biểu hiện tự kỷ lúc bé (khoảng 5 tuổi), sau đó trở lại bình thường một năm sau đó, liệu có còn bệnh sợ sệt hay căng thẳng, khó tiếp xúc không? Có khả năng bị tái lại không? Vợ tôi từng bị tự kỷ lúc bé, tôi nhận thấy cô ấy rất sợ người lạ. Thậm chí tôi còn cảm thấy khó gần gũi với cô ấy nữa là người lạ.

Tôi nghi ngờ vợ thuộc giới tính khác, kiểu giới tính không thích cả nam lẫn nữ. Tôi không rõ nó là phi giới tính, less hay lưỡng tính nữa. Làm thế nào phân biệt được cô ấy thuộc giới tính nào?

Tôi không yêu cầu cao ở vợ, chỉ cần cô ấy làm được điều sau "ở nhà có cơm vợ nấu, có áo vợ là, có nhà vợ chăm" là được rồi. Thế nhưng vợ tôi hoàn toàn ngược lại, nhà vệ sinh không bao giờ cọ với lý do "không chịu được dơ", quần áo không bao giờ là cho chồng với lý do "khi nào cần thì anh canh lúc em là thì mang ra". Còn giặt quần áo thì cô ấy chỉ giặt lúc mới mua, giặt lần đầu thôi (váy áo người ta luôn khuyến cáo là lần đầu phải giặt bằng tay với sữa tắm), những lần còn lại tôi phải giặt hộ (nói là giặt nhưng chủ yếu bỏ máy). Vậy mà khi giặt xong, cô ấy cũng chẳng bao giờ phơi giúp tôi. Có những hôm tôi bỏ quần áo vào máy giặt và khởi động máy xong rồi đi công việc gấp, đến đêm mới về cũng chỉ thấy vợ rút điện ra, lý do là sợ cháy nên rút, không hề mở nắp máy giặt, để quần áo ủ trong máy cả ngày rồi bốc mùi ẩm mốc. Tôi đành phải đi giặt lại toàn bộ.

Tôi từng viết đơn ly dị nhưng do gia đình là người Bắc nên vẫn nặng về lễ giáo, bản thân cũng không muốn đổ vỡ, còn cứ như thế này tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Đơn ly dị tôi đã viết và ký tên, giờ chia sẻ lên đây mong giải tỏa tâm lý bản thân và muốn nghe mọi người góp ý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là ra tòa. Chân thành cảm ơn mọi người.

Duy

